В итоговом годовом отчете Департамент внешней разведки Эстонии отмечает, что путинский режим стремительно движется к открытой диктатуре, и в департаменте не верят в какие-то особые изменения в нынешнем распределении власти - возможны только внутренние трения в руководстве. Об этом пишет Rus.Postimees.
Эстонская разведка: падение путинского режима маловероятно
Вне зависимости от экономической ситуации в России, различных санкций и замораживания активов, Департамент внешней разведки указал на необходимоcть учитывать, что официальная идеология, подогревавшая советскую ностальгию и неоимпериалистические амбиции и препятствовавшая объективной трактовке и переоценке советская эпоха оставили сильный след на восточных соседях.
"Скорее всего, в ближайшие годы власть в России продолжит сохранять действующий или видоизмененный, но столь же недемократичный режим во главе с Владимиром Путиным,
а также путь развития, где в приоритете - применение силы", - отмечают в департаменте, указывая, что это не означает, что в Кремле нет внутриполитической напряженности. Это, в свою очередь, может быть связано с поиском козлов отпущения - виновных в неудачах, которые сопровождали русских.
Информационная блокада невозможна
"В то же время в Кремле осознали, что ложь, используемая для оправдания войны в Украине, ослабевает, и объяснить россиянам применение все более радикальных методов очень сложно. Хотя благодаря законам в России и пытались убедить население, что "достоверная" информация выдается только из одного государственного источника, полная информационная блокада собственного населения все еще невозможна", - говорится в сообщении Департамента внешней разведки.
Поэтому Кремль запускает пропагандистские программы в сфере образования. А именно, в российских школах в прошлом году стартовала программа обязательного патриотического воспитания "Беседы о главном", цель которой, согласно указанию, "формировать у учащихся представления об истории России, традиционных патриотических ценностях и своих обязанностях как граждан единой и многонациональной страны".
"Однако, это только начало", - говорится в сообщении.
Еще более радикальные заявления и лояльность Кремлю
В отчете Департамента внешней разведки также отмечается, что во властной структуре Кремля появляется более радикальная группа, и лидеры, ранее считавшиеся умеренными, делают все более радикальные заявления.
"Такое поведение можно считать проявлением паники - осознали, что, развязав войну в Украине была допущена огромная ошибка, исправить которую невозможно, и единственный вариант - бороться дальше, применяя все более радикальные методы. В то же время не исключено, что "выведение радикалов на передний план" является частью тактики Путина, чтобы показать, что его исчезновение приведет к власти еще более радикальную группу", - поясняется в докладе.
В департаменте также не исключают, что у Путина возникнут проблемы с усмирением собственного народа: "Пригожин и Кадыров в таком контексте особенно опасны, потому что у обоих по сути есть своя частная армия, которая и является источником их полезности для Кремля и важная часть их влияния".
Почему поддержка Украины важна сегодня и в будущем?
По данным разведки, поддержка западных стран стала для Кремля неприятным сюрпризом.
По оценке департамента, Путин зайдет настолько далеко, насколько ему позволят в реализации своих целей: "По данным Департамента внешней разведки, Путин считает, что стойкость Украины и поддержка Запада сломаются перед Россией, но сейчас, по мнению Путина, Украина недостаточно пострадала, чтобы сломаться".
Поскольку одной из целей России является уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, в департаменте отметили, что поддержка западных стран важна для Украины не только для предотвращения гуманитарной катастрофы, но и для предотвращения новых преступлений против человечества.
Отношения с Африкой давно потеплели
По данным Департамента внешней разведки, интерес России к Африке и ее возможностям возрос за несколько лет до полномасштабного военного нападения на Украину. Например, приводится первый саммит Россия - Африка, состоявшийся в Сочи в 2019 году, где россияне пообещали гостям удвоение товарооборота.
Это обещание пока не реализовано, поскольку вместо этого объемы торговли России со странами Африки сократились: с 20 млрд долларов США (в 2018 году) до 17,6 млрд долларов США (в 2021 году).
"Россия, переоценивающая собственную роль и влияние, фактически не имеет возможности реализовать свои планы в Африке в запланированных масштабах. Хотя пандемия, начавшаяся в конце 2019 года, вероятно, также наложила отпечаток на ее цели, в основном они застопорились из-за жесткой конкуренции", - сообщают в департаменте, добавив, что это наглядно доказывает, например, тот факт, что в то же время Китаю удалось увеличить торговлю с африканскими странами на 35 процентов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!