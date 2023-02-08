Эстонская разведка: падение путинского режима маловероятно

По данным разведки, поддержка западных стран стала для Кремля неприятным сюрпризом.

По оценке департамента, Путин зайдет настолько далеко, насколько ему позволят в реализации своих целей: "По данным Департамента внешней разведки, Путин считает, что стойкость Украины и поддержка Запада сломаются перед Россией, но сейчас, по мнению Путина, Украина недостаточно пострадала, чтобы сломаться".

Поскольку одной из целей России является уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, в департаменте отметили, что поддержка западных стран важна для Украины не только для предотвращения гуманитарной катастрофы, но и для предотвращения новых преступлений против человечества.

Отношения с Африкой давно потеплели

По данным Департамента внешней разведки, интерес России к Африке и ее возможностям возрос за несколько лет до полномасштабного военного нападения на Украину. Например, приводится первый саммит Россия - Африка, состоявшийся в Сочи в 2019 году, где россияне пообещали гостям удвоение товарооборота.

Это обещание пока не реализовано, поскольку вместо этого объемы торговли России со странами Африки сократились: с 20 млрд долларов США (в 2018 году) до 17,6 млрд долларов США (в 2021 году).

"Россия, переоценивающая собственную роль и влияние, фактически не имеет возможности реализовать свои планы в Африке в запланированных масштабах. Хотя пандемия, начавшаяся в конце 2019 года, вероятно, также наложила отпечаток на ее цели, в основном они застопорились из-за жесткой конкуренции", - сообщают в департаменте, добавив, что это наглядно доказывает, например, тот факт, что в то же время Китаю удалось увеличить торговлю с африканскими странами на 35 процентов.