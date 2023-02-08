Рижский городской суд в среду постановил заключить под стражу прокремлевскую активистку Татьяну Андриец, которая, по данным Службы государственной безопасности (VDD), причастна к деятельности направленного против интересов национальной безопасности Латвии Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики", сообщили агентству LETA в VDD.
Суд заключил под стражу прокремлевскую активистку Андриец
Андриец может обжаловать решение в Рижском окружном суде. Ее адвокат Имма Янсоне сообщила агентству LETA, что предлагала суду выпустить Андриец под залог, но суд с этим не согласился.
Адвокат также сообщила, что Андриец не признает вины в инкриминируемом преступлении. VDD задержала прокремлевскую активистку в понедельник.
Вместе с другими гражданами Латвии, проживающими в настоящее время в России, она подозревается в пособничестве России в направленных против Латвии действиях путем систематической пропаганды в приложении Telegram. Уголовный процесс начат 28 ноября 2022 года.
Андриец является одним из администраторов и модераторов канала "Антифашисты Прибалтики". Она находилась в России с августа 2022 года, но недавно приехала в Латвию.
VDD провела санкционированный судом обыск по месту ее жительства и изъяла носители информации, содержание которых будет проанализировано в ходе дальнейшего расследования.
На Telegram-канале VDD выявила различные действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии.
Этот канал прославляет Россию, ее политический режим, внешнюю политику и агрессию против Украины. Канал публикует призывы к проведению кибератак на латвийские государственные учреждения и частные компании. Подписчикам канала предлагается собирать информацию об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.
Также канал собирает информацию о латвийских государственных и других общественных деятелях, которые выступают против войны России в Украине. Как утверждает канал, информацию планируется передать российским спецслужбам и другим ведомствам, чтобы в отношении этих лиц были приняты различные меры.
По данным VDD, основная цель этой деятельности - повлиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии в соответствии с интересами России, оказывая психологическое давление на латвийских чиновников и общество.
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