Суд заключил под стражу прокремлевскую активистку Андриец

Андриец может обжаловать решение в Рижском окружном суде. Ее адвокат Имма Янсоне сообщила агентству LETA, что предлагала суду выпустить Андриец под залог, но суд с этим не согласился.

Адвокат также сообщила, что Андриец не признает вины в инкриминируемом преступлении. VDD задержала прокремлевскую активистку в понедельник.

Вместе с другими гражданами Латвии, проживающими в настоящее время в России, она подозревается в пособничестве России в направленных против Латвии действиях путем систематической пропаганды в приложении Telegram. Уголовный процесс начат 28 ноября 2022 года.

Андриец является одним из администраторов и модераторов канала "Антифашисты Прибалтики". Она находилась в России с августа 2022 года, но недавно приехала в Латвию.

VDD провела санкционированный судом обыск по месту ее жительства и изъяла носители информации, содержание которых будет проанализировано в ходе дальнейшего расследования.

На Telegram-канале VDD выявила различные действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии.

Этот канал прославляет Россию, ее политический режим, внешнюю политику и агрессию против Украины. Канал публикует призывы к проведению кибератак на латвийские государственные учреждения и частные компании. Подписчикам канала предлагается собирать информацию об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и сил союзников НАТО на территории Латвии.

Также канал собирает информацию о латвийских государственных и других общественных деятелях, которые выступают против войны России в Украине. Как утверждает канал, информацию планируется передать российским спецслужбам и другим ведомствам, чтобы в отношении этих лиц были приняты различные меры.

По данным VDD, основная цель этой деятельности - повлиять на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии в соответствии с интересами России, оказывая психологическое давление на латвийских чиновников и общество.