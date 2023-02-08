Как водить машину зимой: 5 советов, чтобы избежать неожиданностей

Одним из них является pH. Использование концентрата омывающей жидкости с pH 6-8 и соотношением разбавления водой 1:1 предотвращает ржавление металлических поверхностей и растворение пластиковых деталей.

Осторожно с протектором

Зимой водители должны мгновенно менять свой стиль вождения. М. Бузелис подчеркивает, что резкие маневры на заснеженной или обледенелой дороге могут нарушить устойчивость автомобиля.

"Плавное и размеренное вождение должно заменить внезапное ускорение и резкое торможение. То же самое относится и к прохождению поворотов. При неблагоприятных погодных условиях необдуманные, резкие движения могут привести к поломке автомобиля и потере управления", - говорит автомобильный эксперт компании carVertical.

Соблюдайте дистанцию

Одним из самых важных предметов, которым учат в автошколах, является соблюдение безопасной дистанции. Это не только увеличивает экономию топлива и повышает безопасность на дороге, но и оставляет больше пространства и помогает уменьшить количество пробок.

Чтобы помочь водителю в любых погодных условиях, современные автомобили оснащены электронным контролем устойчивости или антиблокировочной тормозной системой (ABS). Тем не менее, даже самая современная антиблокировочная система тормозов не сможет уберечь водителя от аварии, если не соблюдается безопасная дистанция.

Не паникуйте, когда автомобиль начинает скользить

Одной из самых серьезных опасностей при вождении автомобиля зимой является появление черного льда. Это тонкое покрытие льда глазурью, которое может застать водителей врасплох.

По словам М. Бузелиса, в случае возникновения скольжения водители не должны паниковать: "Во время скольжения водители должны сохранять спокойствие и следовать определенным рекомендациям. Во-первых, не нажимайте на педаль тормоза, чтобы избежать вращения автомобиля. Вместо этого используйте рулевое колесо для управления скольжением. Если задняя часть автомобиля скользит вправо, водитель должен повернуть руль вправо. Когда автомобиль выпрямится, рулевое колесо тоже должно выпрямиться. Конечно, это сильно зависит от технических характеристик автомобиля, особенно от того, какой у него привод - передний, задний или полный".

М.Бузелис подчеркивает, что водители должны ознакомиться с тем, что делать в таких случаях, используя тренажеры или практикуясь в специально отведенных местах. Это поможет выработать привычки, которые облегчат жизнь водителей на обледенелых дорогах.