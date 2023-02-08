Белый дом отверг версию о взрыве "Северных потоков" по приказу Байдена

Сеймур Херш - лауреат Пулитцеровской премии, которой он удостоился после публикаций о бойне американских военных в Сонгми в Южном Вьетнаме. Жуналист - автор статей о жестоком обращении американских военных с иракскими заключенными в тюрьме "Абу-Грейб". После публикаций о ликвидации Усамы бен Ладена ряд оппонентов назвал 85-летнего ныне Херша конспирологом.

В НАТО и ЕС говорили о диверсии

На двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" 26 сентября 2022 года были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения проводится в Германии, Дании и Швеции. Занимавшая пост министра иностранных дел Швеции Анн Линде подчеркнула, что "утечка газа на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных диверсией". Версии о диверсии придерживаются в НАТО и ЕС.

Швеция и Дания, в водах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.