В четверг, 9 февраля, в Латвии будет дуть южный, юго-западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 15-20 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Сильный ветер и слабое солнце: о погоде в четверг
Сильный ветер и слабое солнце: о погоде в четверг
Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Вентспилсе.
Ожидается переменная облачность, на востоке страны будет солнечно. День пройдет без осадков.
В Риге также временами сквозь облака выглянет солнце, а южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около +1 градуса.
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