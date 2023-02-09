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Сильный ветер и слабое солнце: о погоде в четверг

rus.tvnet.lv/LETA
Сильный ветер и слабое солнце: о погоде в четверг
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Сильный ветер. Иллюстративное фото
Сильный ветер. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В четверг, 9 февраля, в Латвии будет дуть южный, юго-западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 15-20 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Вентспилсе.

Ожидается переменная облачность, на востоке страны будет солнечно. День пройдет без осадков.

В Риге также временами сквозь облака выглянет солнце, а южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит около +1 градуса.

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