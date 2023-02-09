Несколько партий отказались встречаться с Левитсом накануне выборов

В начале января президент встречался с формирующими правительство партиями, пригласив в Рижский замок их парламентские фракции в полном составе, что является беспрецедентным случаем. Через некоторое время на встречу с президентом отправились и "Прогрессивные", а на этой неделе президент пригласил остальные три оппозиционные партии.

Однако на встречу пришли только представители Союза зеленых и крестьян (СЗК). Несмотря на хорошие слова, которые фракция СЗК услышала от президента, партия не поддержит его переизбрание на второй срок, заявил руководитель фракции Виктор Валайнис.

Четыре года назад СЗК тоже не голосовал за Левитса. На съезде Крестьянского союза Латвии 1 апреля СЗК планирует назвать своего кандидата в президенты из числа членов партии. В настоящее время кандидатуры обсуждаются на собраниях отделений, которые проходят перед съездом.

Известно, что своего кандидата в президенты планирует выдвинуть и "Объединенный список". "Прогрессивные" намерены разработать свои критерии для кандидатов в президенты, а затем оценивать, соответствуют ли им публично названные кандидаты.