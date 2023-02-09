У главы Китая Си Цзиньпина огромные проблемы, в том числе в связи с хрупкой экономикой страны, заявил в среду, 8 февраля, президент США Джо Байден.
Байден: у главы Китая Си Цзиньпина огромные проблемы
"Можете вы представить себе какого-либо мирового лидера, который поменялся бы местами с Си Цзиньпином? Мне ни один не приходит в голову", - сказал Байден в интервью PBS. "У этого человека огромные проблемы", - заявил он, добавив, что у Си "также большой потенциал, но пока плохо работает экономика".
Указав на скромную поддержку Китаем России, Байден сказал: "Все думали, что Китай будет всеми силами с Россией, но это не так". Причина этого в том, что Си извлек урок из резкой реакции Запада на вторжение России, включая введение жестких экономических санкций, отметил Байден. "Я звонил ему этим летом, чтобы сказать - это не угроза, просто наблюдение - посмотрите, что случилось с Россией", - добавил президент США.
Байден заявил, что в разговоре с Си он подчеркнул, что после российского вторжения в Украину в феврале прошлого года Россию покинули 600 американских компаний.
"Я сказал: "Вы все время говорили мне, что вам нужны отношения с Соединенными Штатами и Европой с той целью, чтобы они инвестировали в Китай". Кто будет инвестировать в Китай, если вы собираетесь сделать то же самое?"
В четверг Китай резко осудил заявление Байдена
Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заверил на брифинге, что Пекин "крайне недоволен". "Подобная риторика со стороны США крайне безответственна и противоречит основам дипломатического этикета", - сказал Мао, добавив, что Пекин категорически против такого.
Байден во время своего президентства впервые лично встретился с Си в ноябре прошлого года на саммите G20 на Бали. У них также было пять телефонных разговоров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе отменил визит в Пекин из-за обострения напряженности между странами, которое вызвал китайский воздушный шар, вошедший в воздушное пространство США.
США считают, что воздушный шар, пролетевший над секретными военными объектами, был шпионским устройством. Китай утверждает, что он предназначался только для исследования погоды.
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