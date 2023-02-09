Байден: у главы Китая Си Цзиньпина огромные проблемы

"Можете вы представить себе какого-либо мирового лидера, который поменялся бы местами с Си Цзиньпином? Мне ни один не приходит в голову", - сказал Байден в интервью PBS. "У этого человека огромные проблемы", - заявил он, добавив, что у Си "также большой потенциал, но пока плохо работает экономика".

Указав на скромную поддержку Китаем России, Байден сказал: "Все думали, что Китай будет всеми силами с Россией, но это не так". Причина этого в том, что Си извлек урок из резкой реакции Запада на вторжение России, включая введение жестких экономических санкций, отметил Байден. "Я звонил ему этим летом, чтобы сказать - это не угроза, просто наблюдение - посмотрите, что случилось с Россией", - добавил президент США.

Байден заявил, что в разговоре с Си он подчеркнул, что после российского вторжения в Украину в феврале прошлого года Россию покинули 600 американских компаний.