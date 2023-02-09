"Русский голос для Латвии": учреждено новое общество

​Цель общества - внести вклад в формирование единой политической нации, основанной на общей идентичности, европейских свободах, ценностях демократии и прав человека.

Общество также будет стремиться преодолеть раскол и объединить латвийское общество, фокусируясь на аспектах, которые объединяют разных его представителей.

24 февраля в 10:00 состоится митинг в годовщину нападения России на Украину, и общество является одним из его организаторов.

Организация призывает всех желающих принять участие в митинге, чтобы продемонстрировать солидарность жителей Латвии с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость.

В правление общества входят Мартин Левушкан, Лариса Янина и Сергей Калинин.