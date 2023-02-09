По-английски, но не по-русски: суд огласил решение по частным вузам

Дело было возбуждено по заявлению двадцати депутатов 13-го Сейма. По мнению заявителей, оспариваемые нормы ограничивают право частных вузов на ведение коммерческой деятельности, а также нарушают принцип правовой преемственности.

Также, по мнению истцов, оспариваемые нормы ограничивали свободу предпринимательства для граждан и компаний государств-членов ЕС, которые хотели основать в Латвии частные вузы.

Заявители считают, что ограничение основных прав является непропорциональным, поскольку законные цели - содействие использованию государственного языка и сохранение национальной идентичности - могут быть достигнуты с помощью меньших ограничений, что позволило бы шире использовать иностранные языки.

Анализируя соответствие оспариваемых норм Конституции, суд пришел к выводу, что ограничение установлено законом, принятым в должном порядке, с легитимными целями, потому что оспариваемые нормы усиливают роль государственного языка в высшем образовании и способствуют его освоению, защищая право граждан Латвии на использование государственного языка.

Суд рассматривал, не может ли законная цель быть достигнута другими, менее ограничивающими основные права человека средствами, которые были бы столь же эффективными. Предоставление частному высшему учебному заведению права реализовывать учебные программы на иностранных языках не будет стимулировать граждан Латвии к обучению на национальном языке, улучшению знаний государственного языка и не будет усиливать роль государственного языка в высшем образовании.

С учетом исторического опыта Латвии и того факта, что в настоящее время знание и использование латышского языка как государственного недостаточно, а переход на обучение на государственном языке еще не завершен, Конституционный суд пришел к выводу, что государству необходимо принять позитивные меры и усилить защиту использования государственного языка.