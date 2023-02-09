Ограничения для частных вузов на обучение на официальных языках ЕС не соответствуют Конституции, а ограничения на обучение на других иностранных языках - соответствуют, заключил Конституционный суд (КС).
По-английски, но не по-русски: суд огласил решение по частным вузам
Это означает, что в частных вузах могут предлагаться учебные программы, например, на английском языке, но не на русском, который не является официальным языком ЕС.
В четверг, 9 февраля, суд огласил решение по делу о нормах закона о высшем образовании, определяющих реализацию образовательных программ высших учебных заведений и колледжей на государственном языке.
Оспариваемые нормы предусматривают, что учебные программы в университетах и колледжах реализуются на государственном языке.
КС поясняет, что использование иностранных языков при реализации образовательных программ возможно только в следующих случаях:
- Во-первых, на официальных языках ЕС могут быть реализованы учебные программы, которые иностранные студенты изучают в Латвии, и учебные программы, реализуемые в рамках программ ЕС и международных договоров. Для иностранных студентов в обязательный объем учебных курсов входит изучение государственного языка, если ожидается, что обучение в Латвии продлится более шести месяцев или превысит 20 кредитных пунктов.
- Во-вторых, не более одной пятой зачетных единиц образовательной программы может быть реализовано на официальных языках ЕС с учетом того, что эта часть не может включать выпускные и государственные экзамены, а также квалификационные, бакалаврские и магистерские работы.
- В-третьих, на иностранном языке могут преподаваться программы, когда это необходимо для целей программы - изучение языка и культуры, языковые программы.
- В-четвертых, на языках ЕС могут преподаваться совместные учебные программы.
Дело было возбуждено по заявлению двадцати депутатов 13-го Сейма. По мнению заявителей, оспариваемые нормы ограничивают право частных вузов на ведение коммерческой деятельности, а также нарушают принцип правовой преемственности.
Также, по мнению истцов, оспариваемые нормы ограничивали свободу предпринимательства для граждан и компаний государств-членов ЕС, которые хотели основать в Латвии частные вузы.
Заявители считают, что ограничение основных прав является непропорциональным, поскольку законные цели - содействие использованию государственного языка и сохранение национальной идентичности - могут быть достигнуты с помощью меньших ограничений, что позволило бы шире использовать иностранные языки.
Анализируя соответствие оспариваемых норм Конституции, суд пришел к выводу, что ограничение установлено законом, принятым в должном порядке, с легитимными целями, потому что оспариваемые нормы усиливают роль государственного языка в высшем образовании и способствуют его освоению, защищая право граждан Латвии на использование государственного языка.
Суд рассматривал, не может ли законная цель быть достигнута другими, менее ограничивающими основные права человека средствами, которые были бы столь же эффективными. Предоставление частному высшему учебному заведению права реализовывать учебные программы на иностранных языках не будет стимулировать граждан Латвии к обучению на национальном языке, улучшению знаний государственного языка и не будет усиливать роль государственного языка в высшем образовании.
С учетом исторического опыта Латвии и того факта, что в настоящее время знание и использование латышского языка как государственного недостаточно, а переход на обучение на государственном языке еще не завершен, Конституционный суд пришел к выводу, что государству необходимо принять позитивные меры и усилить защиту использования государственного языка.
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