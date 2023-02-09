Страны Балтии и Польша призывают передать Украине замороженные 300 млрд евро РФ

В письме, адресованном главам ЕС, подчеркивается ответственность России за военные зверства и тяжкие преступления по международному праву, а также необходимость возмещения ущерба, причиненного неспровоцированной и неоправданной военной агрессией России в Украине, заявила в четверг, 9 февраля, администрация президента.

"На саммите ЕС-Украина мы пообещали Украине, что ЕС ускорит свою работу по использованию российских государственных и частных замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с нормами ЕС и международным правом. Чтобы сдержать данное Украине обещание, мы должны не только повторять свое обязательство, но и ускорить работу в совете прямо сейчас", - говорится в письме.

Лидеры Литвы, Эстонии, Латвии и Польши отмечают в письме, что все замороженные российские активы должны быть направлены на помощь украинцам, страдающим от войны, и на восстановление Украины.

В письме подчеркивается, что ЕС должен быть лидером в продвижении глобальных усилий по созданию международного компенсационного механизма для Украины и ее реконструкции. Швецию, председательствующую в ЕС, призывают ускорить работу по этому вопросу в совете руководителей ЕС.

"Замороженные активы должны быть использованы для восстановления Украины как можно скорее, мы не можем ждать окончания войны и подписания мирного договора", - отмечают в письме главы Литвы, Эстонии, Латвии и Польши.