Жданок больше не сможет баллотироваться в Европарламент

Закон предусматривает, что кандидатом в Европарламент не может быть лицо, состоявшее в коммунистической партии Советского Союза (коммунистической партии Латвии) после 13 января 1991 года.

Соответствующее предложение внес депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение).

Ранее Верховный суд постановил, что Жданок была членом коммунистической партии после 13 января 1991 года.

Приняты поправки о лишении мандатов осужденных депутатов Европарламента

Сегодня Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о выборах в Европейский парламент, которые предусматривают, что если депутат Европарламента, избранный от Латвии, будет осужден за преступление, он лишается своего мандата, и его место занимает следующий кандидат из того же списка.

Поправки подали депутаты Сейма от "Нового Единства" Андрей Юдин, Айнар Латковскис, Инесе Либиня-Эгнере, Анда Чакша и Рихардс Козловскис.

Как сообщалось, прокуратура возбудила уголовное дело против депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения. В настоящее время это дело находится в стадии судебного разбирательства.