Сейм отклонил инициативу об обязательном высшем образовании для депутатов

Ранее комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила не продвигать инициативу, но призвала к продолжению дискуссий по улучшению качества работы парламента.

Депутаты комиссии оценили цель подателей инициативы - стремление к более качественной работе парламентариев, но указали, что избиратели должны иметь право выбирать, какие люди будут их представлять. На заседании комиссии также отмечалось, что, например, высшее образование в одной области не дает парламентарию знаний на уровне высшего образования в совершенно других областях, вопросы которых также решаются в Сейме.

При этом политики заявили, что дискуссии о повышении качества работы парламента должны быть продолжены во фракциях и в формате сотрудничества неправительственных организаций и Сейма.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv было собрано 10 000 подписей за обязательное высшее образование для депутатов Сейма.