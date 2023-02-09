Видео ⟩ Женщина растит детей своей родственницы, но из-за бюрократии не получает помощь

Зане взяла на себя ответственность за 17, 16, 14 и 9-летних детей. Отец младшего ребенка тоже умер, поэтому Зане удалось очень быстро урегулировать вопрос об опеке одного ребенка.

Однако у остальных детей отец цел и невредим и, похоже, ничего раньше не знал о своих детях. Хотя он и написал в сиротский суд, что согласен передать детей под опеку Зане, решающее слушание сиротского суда до сих пор не состоялось.

Рижский сиротский суд понимает ситуацию Зане, но ускорить дело нельзя. Кроме того, все осложняется тем, что задействованы сиротские суды двух муниципалитетов, и у каждого из этих учреждений разный опыт и подход к решению разных ситуаций.

Программа 4. studija узнала от Министерства благосостояния, что существуют нормативные акты, которые предусматривают выплату Зане как государственного семейного пособия, так и пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, это во власти Сиротского суда.