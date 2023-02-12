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Внук Пугачевой сменил имя, а у Ди Каприо новый роман?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
Внук Пугачевой сменил имя, а у Ди Каприо новый роман?
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Внук Аллы Пугачевой сменил имя?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. Что на этот раз желтая пресса писала о знаменитостях?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

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Внук Аллы Пугачевой сменил имя?
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