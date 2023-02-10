Пользователи соцсетей задались вопросом, почему в четверг во время ознакомления с ходом работ по реконструкции Нового Рижского театра (JRT) у архитектора Зайги Гайле на каске вместе с флагом Латвии был и российский флажок.
Фото и видео ⟩ Почему на каске архитектора Гайле во время осмотра реконструкции JRT был флажок России
Как TVNET проинформировал представитель компании-строителя SBSC, старший PR-консультант Mediju Tilts Янис Басевич, флажки на каске означают языки, которыми владеет тот, кто ее носит. "Это всеобщая обычная практика", - пояснил Басевич.
Уже сообщалось, что JRT должен вернуться в свои помещения уже в этом году, отметил министр культуры Наурис Пунтулис, дав непрямым образом понять, что Министерство культуры поддержало бы и суд, чтобы добиться юридически корректного и направленного на интересы общества исхода.
Напомним, министр, архитектор и автор проекта реконструкции JRT Зайга Гайле, коллектив актеров театра и представители строителей посетили здание театра на улице Лачплеша в Риге.
Пунтулис отметил, что с момента предыдущего осмотра здания осенью, как можно увидеть, особо много сделано не было. По его мнению, строитель - SBSC - и Valsts nekustamie īpašumi должны найти решение в течение ближайших недель.
Сейчас начат завершающий этап работ по реконструкции и театр постепенно начинает обретать очертания того, каким он будет после окончания всех работ по реконструкции. В том числе уже начата поставка оборудования для сцены.
Представители SBSC пояснили, что на ход реконструкции сильно повлияла пандемия Covid-19, а также начатая Россией война в Украине, которая привела к удорожанию энергоресурсов, поэтому значительно выросли и расходы на производство стройматериалов.
Также строители упоминают бюрократические препятствия и связанную с ними нехватку оборотного капитала, но эта проблема теперь решена.
"Некоторое время денег на строительство не было, и все потихоньку останавливалось - государственная бюрократическая система не в состоянии изменить договоры, чтобы ускорить работы, но теперь есть надежда", - говорит Зайга Гайле, архитектор проекта реконструкции JRT.
"В настоящее время завершено около 80% строительных работ", - заявил член правления SBSC Юрис Петерсонс.
Начался завершающий этап работ, и театр постепенно обретает свой будущий облик.
Общее количество зрительских мест в здании театра увеличится с 400 до 840.
По словам председателя правления VNĪ Ренара Гришкевича, договоренность о сроках завершения строительных работ еще не достигнута.
В связи с затянувшейся реконструкцией художественный руководитель JRT Алвис Херманис и театральная труппа в январе объявили забастовку, отказавшись ставить новые спектакли, которые должны были проходить весной уже в здании на улице Лачплеша.
"Для того, чтобы мы вышли из этой ситуации, есть только один вариант - соглашение между VNĪ и застройщиком. На мой взгляд, это соглашение должно быть достигнуто в ближайшие недели, и театр в этом году должен вернуться в свое здание. Это вопрос не только театра, этого культурного пространства ждет все латвийское общество", - сказал министр культуры Наурис Пунтулис.
Целью проекта реконструкции и строительства Нового Рижского театра является создание современного театра европейского уровня. Разработка проекта строительства началась в 2018 году, а строительство ведется с 2020 года. Договор на строительство Нового Рижского театра заключен с SBSC на 32,4 млн евро (включая индексацию, или оплату увеличения стоимости строительных работ).
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