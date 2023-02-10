Фото и видео ⟩ Почему на каске архитектора Гайле во время осмотра реконструкции JRT был флажок России

Представители SBSC пояснили, что на ход реконструкции сильно повлияла пандемия Covid-19, а также начатая Россией война в Украине, которая привела к удорожанию энергоресурсов, поэтому значительно выросли и расходы на производство стройматериалов.

Также строители упоминают бюрократические препятствия и связанную с ними нехватку оборотного капитала, но эта проблема теперь решена.

"Некоторое время денег на строительство не было, и все потихоньку останавливалось - государственная бюрократическая система не в состоянии изменить договоры, чтобы ускорить работы, но теперь есть надежда", - говорит Зайга Гайле, архитектор проекта реконструкции JRT.

"В настоящее время завершено около 80% строительных работ", - заявил член правления SBSC Юрис Петерсонс.

Начался завершающий этап работ, и театр постепенно обретает свой будущий облик.

Общее количество зрительских мест в здании театра увеличится с 400 до 840.

По словам председателя правления VNĪ Ренара Гришкевича, договоренность о сроках завершения строительных работ еще не достигнута.

В связи с затянувшейся реконструкцией художественный руководитель JRT Алвис Херманис и театральная труппа в январе объявили забастовку, отказавшись ставить новые спектакли, которые должны были проходить весной уже в здании на улице Лачплеша.

"Для того, чтобы мы вышли из этой ситуации, есть только один вариант - соглашение между VNĪ и застройщиком. На мой взгляд, это соглашение должно быть достигнуто в ближайшие недели, и театр в этом году должен вернуться в свое здание. Это вопрос не только театра, этого культурного пространства ждет все латвийское общество", - сказал министр культуры Наурис Пунтулис.

Целью проекта реконструкции и строительства Нового Рижского театра является создание современного театра европейского уровня. Разработка проекта строительства началась в 2018 году, а строительство ведется с 2020 года. Договор на строительство Нового Рижского театра заключен с SBSC на 32,4 млн евро (включая индексацию, или оплату увеличения стоимости строительных работ).