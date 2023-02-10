Письмо латвийской медсестры в последний рабочий день перед отъездом в Норвегию

Я хочу, чтобы у меня было время говорить с детьми и дискутировать о текущих делах общества, чтобы было время съездить к родственникам и все такое. Я хочу, чтобы у детей была мотивация учиться, а не наблюдать за борьбой за выживание после учебы. Я хочу уметь вдохновлять, а не еле волочить ноги, испытывать тошноту от усталости и бороться с головокружением, когда я ухаживаю за пациентом.

Я хочу, чтобы дети видели, что нужно принимать решения, как это происходит и что не всегда отказаться от хорошей среды легко. Как изменить жизнь - чтобы все не происходило только потому, что так сложились обстоятельства. Я не хочу, чтобы они следовали традиции страдальцев. Культура страдания непродуктивна. Она не создает перемен.

Сейчас Министерство и система здравоохранения в целом находятся в плачевном состоянии. Я вносила свой вклад в это.

Но государство не может мне аргументированно объяснить, как может быть, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения по финансированию в процентах от ВВП не учитываются, что нет долгосрочного видения, что оно по-прежнему только оптимизирует и требует.

Раз в пять лет нам приходится доказывать свою пригодность в профессии, учиться, доказывать в инспекции. Между тем страна не всегда способна выполнить обещания предыдущего правительства.

На данный момент государство просто не может позволить себе меня и многих моих коллег, которые могли бы оказать качественную услугу. Теперь будем работать в другом месте. Качественно, но ограниченно, как принято в цивилизованной стране, и за адекватную плату.

Я не исключаю, что вернусь в латвийскую медицину. Когда-нибудь. Позже. А пока время подниматься, встряхнуться и идти к новым вызовам и качествам. Потому что... жизнь - это движение. Если нет движения вперед или вверх, есть регресс. Как яблоко - растет, созревает и гниет или же становится яблочным пирогом, цукатами или соком. Для получения новых качеств необходимо определенное воздействие окружающей среды и других факторов.

Удачи и выдержки коллегам, и спасибо за время, проведенное вместе с пациентами, всем тем, с кем я не успела попрощаться лично! Вы фантастические!"