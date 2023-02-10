Лаума Спрога-Янковича - сертифицированный фельдшер неотложной помощи и медсестра с высшим образованием. Медик уволилась с обоих мест работы - RAKUS и Центра поддержки бригад Службы неотложной медицинской помощи Krasts. В настоящее время она готовится к отъезду в Норвегию, где будет работать медсестрой, пишет Apollo.lv.
Письмо латвийской медсестры в последний рабочий день перед отъездом в Норвегию
Медсестра Лаума покидает Латвию, коллег и пациентов не с легким сердцем. Злости или обиды тоже нет, лишь желание жить. С разрешения Лаумы Спроги-Янковичи портал Apollo.lv опубликовал ее письмо. Не хотелось бы называть это прощальным письмом, потому что медсестра признается, что, может быть, когда-нибудь вернется в латвийскую медицину. Может быть...
"Я написала заявления об увольнении с обеих моих любимых работ. Я слишком много работала для нормального человека, но мои амбиции, мои неотменяемые расходы таковы, что это требует много работать. Для разведенной женщины, плательщика алиментов, которая снимает квартиру и отправляет ребенка учиться, зарплаты на одном рабочем месте не хватает. А счета растут. И искать мужчину для совместного проживания, чтобы облегчить финансовое бремя, мне кажется не совсем нормальным. Это было бы то же самое, как если бы мужчина искал женщину, которая бы убиралась в доме, стирала и готовила.
На другое - сердечные отношения - времени не остается. По сути, времени хватает только на сон, уборку дома и регулярные курсы повышения и поддержания квалификации. Нет времени жить.
Изучать медицину я решила в сознательном возрасте. Мне было 29 лет, когда я получила свой первый диплом. Быстрее не вышло. И мне нравилось. И нравится. Я не жалею о выборе профессии. Умею и даже нравится работать быстро, качественно и иногда делать больше, чем от меня ожидают. Делать так, как будто я сама хочу что-либо получить - по-настоящему и на 100%, как нужно. Так я и делала. Много и слишком много, с одной стороны. Но с другой стороны - если бы я не выгорела, если бы мне не пришлось испытывать такие трудности, которые надо было пережить, я бы продолжала выгорать.
У меня были прекрасные коллеги, а руководители были не боссами, а лидерами - с сердцем и рабочими способностями терминатора. И в тяжелые моменты больница была как хороший друг - мы ладили, мне шли навстречу... Было время, когда я чувствовала себя способной функционировать только на работе, потому что, когда мы надеваем форму, мы, врачи, становимся уже не самими собой. Эмоции и собственные трудности остаются на заднем плане, иногда даже забываются.
Я не первая, не последняя...
Последние годы были тяжелыми, они оставили отпечаток в характере и восприятии каждого. Пациенты стали более "сложными" в коммуникации. Система не справляется со всем. Она основана на идее делать все во имя готовых резервов. Однако они ограничены.
Читаю о сокращении бюджета для стационарных больных, о том, что зарплаты будут увеличены, но отработанные часы будут контролироваться не только в одном учреждении. Работать некому, сверхурочные толком не оплачиваются - это циклично и иногда получается, иногда нет - зарплаты медиков и сверхурочные до конца не урегулированы.
Можно все это "проглотить" и смириться в надежде на что-то, например, на упорство начальства в борьбе за интересы подчиненных. Я выбрала бы быть с теми, кто требовал, мог отругать, всегда считал интересы и нужды пациента священными и за это был стеной. Спасибо за это руководителю Клиники неотложной медицинской помощи "Гайльэзерс" RAKUS Алексею Вишнякову и начальнику NMPD BAC Krasts Рафаэлю Циекуру. Те часы, которые они способны работать, выполнять невыполнимое при ограниченных ресурсах, будучи в различных ролях и при разных возможностях, успевая все и считая качество священным - я восхищаюсь этим.
Я ушла из латвийской медицины, по крайней мере временно, не из-за гнева или обиды. У меня было самое лучшее и самые лучшие. Но я хочу проживать жизнь.
Я не хочу слышать, что мне необязательно давать ребенку образование - пусть добивается всего сам. Я ХОЧУ позволить купить книгу и летом с детьми поехать на экскурсию куда-то по Латвии, покататься на катамаране или сходить в театр. Я не хочу, чтобы дети считали нормой, когда нужно жить друг у друга на голове, носить, слава Богу, отданную кем-то одежду и планировать бюджет на полгода вперед, чтобы вылечить зуб, если работаешь нормальное количество часов.
Я хочу, чтобы у меня было время говорить с детьми и дискутировать о текущих делах общества, чтобы было время съездить к родственникам и все такое. Я хочу, чтобы у детей была мотивация учиться, а не наблюдать за борьбой за выживание после учебы. Я хочу уметь вдохновлять, а не еле волочить ноги, испытывать тошноту от усталости и бороться с головокружением, когда я ухаживаю за пациентом.
Я хочу, чтобы дети видели, что нужно принимать решения, как это происходит и что не всегда отказаться от хорошей среды легко. Как изменить жизнь - чтобы все не происходило только потому, что так сложились обстоятельства. Я не хочу, чтобы они следовали традиции страдальцев. Культура страдания непродуктивна. Она не создает перемен.
Сейчас Министерство и система здравоохранения в целом находятся в плачевном состоянии. Я вносила свой вклад в это.
Но государство не может мне аргументированно объяснить, как может быть, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения по финансированию в процентах от ВВП не учитываются, что нет долгосрочного видения, что оно по-прежнему только оптимизирует и требует.
Раз в пять лет нам приходится доказывать свою пригодность в профессии, учиться, доказывать в инспекции. Между тем страна не всегда способна выполнить обещания предыдущего правительства.
На данный момент государство просто не может позволить себе меня и многих моих коллег, которые могли бы оказать качественную услугу. Теперь будем работать в другом месте. Качественно, но ограниченно, как принято в цивилизованной стране, и за адекватную плату.
Я не исключаю, что вернусь в латвийскую медицину. Когда-нибудь. Позже. А пока время подниматься, встряхнуться и идти к новым вызовам и качествам. Потому что... жизнь - это движение. Если нет движения вперед или вверх, есть регресс. Как яблоко - растет, созревает и гниет или же становится яблочным пирогом, цукатами или соком. Для получения новых качеств необходимо определенное воздействие окружающей среды и других факторов.
Удачи и выдержки коллегам, и спасибо за время, проведенное вместе с пациентами, всем тем, с кем я не успела попрощаться лично! Вы фантастические!"
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