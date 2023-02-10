TikTok заблокировал крупную сеть российской пропаганды

Сеть пропагандистских профилей была предусмотрена для европейских пользователей - в Германии, Италии и Великобритании. Более 1700 профилей распространяли направленную против Украины пропаганду, публикуя послания Кремля и российское видение войны в Украине. Эти профили маскировались под "выражение позиции обычных европейцев".

С июля по сентябрь 2022 года этим профилям удалось привлечь 133,5 тысяч пользователей. В сообщении TikTok указывается, что найти заслуживающих доверия доказательств связи этих профилей с прафительством России не удалось, однако сеть профилей была удалена, принимая во внимание участие TikTok в программе Евросоюза по борьбе с дезинформацией.

Компания отмечает, что профили, распространявшие российскую пропаганду, использовали технологии синтеза речи, что позволяло им "говорить" на языке своей целевой аудитории, например, по-немецки, итальянски или английски.

"В будущем мы будем видеть все больше кампаний такого типа, особенно принимая во внимание развитие искусственного интеллекта", - указала исполнительный директор Anchor Change Кэти Карбат.

Технологии развиваются быстро, и обнаружить такие кампании становится все сложнее. В свою очередь пропаганда, которую распространяют эти профили, все больше кажется аудитории заслуживающей доверие.

Указывается, что 6 марта прошлого года TikTok сообщил о приостановке работы в России - для пользователей из РФ была закрыта возможность смотреть, вести прямые трансляции и загружать новый контент.

TikTok обосновал это решение принятым в России законом о "фейках" и "дискредитации" вооруженных сил РФ. За такое нарушение в России грозит до 15 лет тюрьмы.