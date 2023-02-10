Латвия усилила проверку пересекающих границу с Россией - на прошлой неделе Россия попыталась ввезти в Латвию освобожденных заключенных из оккупированных территорий Украины. Есть подозрения, что этих людей завербовала ЧВК "Вагнер", сообщают TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Россия попыталась ввезти в Латвию заключенных из оккупированных территорий Украины
"Ежедневно границы Латвии пересекает несколько сотен граждан Украины. Каждый случай пересечения границы оценивается индивидуально, первично проверяя соответствия лиц требованиям Закона о поддержке гражданских лиц Украины. Если существует угроза национальной безопасности Латвии, то им также отказывается во въезде", - поясняет начальник Лудзенского управления Государственной пограничной охраны Валдис Юкшс.
Нетипичный случай, вызвавший волнение, произошел на прошлой неделе, когда границу запретили пересечь 14 украинцам - бывших заключенных. Особое внимание ему уделил и министр внутренних дел Марис Кучинскис.
"Они были условно украинцами. Это были освобожденные заключенные из оккупированных территорий, которых с помощью России доставили сюда, чтобы они вошли в Европейский союз. После этих 14 были еще несколько, поэтому и там мы сейчас очень усилили бдительность, полагая, что, очень возможно, это специальная операция, чтобы в каком-то смысле послать сюда людей, которые, конечно, не ищут убежища", - заявил Кучинскис, добавив, что не может исключать, что Россия пытается отправить через границу заключенных, которых завербовала ЧВК "Вагнер".
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