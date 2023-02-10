Видео ⟩ Россия попыталась ввезти в Латвию заключенных из оккупированных территорий Украины

"Они были условно украинцами. Это были освобожденные заключенные из оккупированных территорий, которых с помощью России доставили сюда, чтобы они вошли в Европейский союз. После этих 14 были еще несколько, поэтому и там мы сейчас очень усилили бдительность, полагая, что, очень возможно, это специальная операция, чтобы в каком-то смысле послать сюда людей, которые, конечно, не ищут убежища", - заявил Кучинскис, добавив, что не может исключать, что Россия пытается отправить через границу заключенных, которых завербовала ЧВК "Вагнер".