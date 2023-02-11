Латгальский пожарный подозревается в хранении наркотиков с целью продажи

В ходе досудебного расследования IDB установило, что пожарный хранил у себя марихуану с целью реализации. В рамках уголовного процесса изъято и передано на экспертизу несколько сотен граммов сушеной и несушеной марихуаны.

К сотруднику VUGD применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 253.1 Уголовного закона - незаконное хранение наркотических веществ с целью сбыта.

IDB напоминает, что ни одно лицо не может быть признано виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

IDB является государственным административным учреждением, находящимся в непосредственном ведении Министра внутренних дел, в функции которого входит выявление, расследование и предупреждение преступлений, совершенных сотрудниками подведомственных учреждений МВД, за исключением Службы государственной безопасности, а также преступлений, связанных с насилием, совершенных при исполнении служебных обязанностей административными должностными лицами пенитенциарной службы со специальными служебными званиями, или сотрудниками портовой полиции и муниципальной полиции.