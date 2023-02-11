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К вечеру солнце скроется за облаками: прогноз синоптиков на воскресенье

rus.tvnet.lv/LETA
К вечеру солнце скроется за облаками: прогноз синоптиков на воскресенье
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 12 февраля, в Латвии увеличится облачность, вечером местами возможны небольшие осадки, прогнозируют синоптики.

Западный, юго-западный ветер немного усилится, в Курземе ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до -1...+4 градусов.

Ветер северо-западный, слабый до умеренного, сменится западным, юго-западным, днем на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье в Риге ожидается сухая погода и небольшая облачность, которая в течение дня усилится, осадков не ожидается. Днем будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +3...+4 градусов.

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