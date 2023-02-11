К вечеру солнце скроется за облаками: прогноз синоптиков на воскресенье

Западный, юго-западный ветер немного усилится, в Курземе ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до -1...+4 градусов.

Ветер северо-западный, слабый до умеренного, сменится западным, юго-западным, днем на побережье ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье в Риге ожидается сухая погода и небольшая облачность, которая в течение дня усилится, осадков не ожидается. Днем будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +3...+4 градусов.

Галерея: Зима в Латвии