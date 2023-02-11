Марина Овсянникова, бывший редактор московского пропагандистского канала "Первый канал", которая в прошлом году прервала прямую трансляцию в знак протеста против вторжения России в Украину, рассказала о своем побеге из-под домашнего ареста в Москве. А также о том, как она бежала в поисках убежища во Францию, сообщает издание The Guardian.
"К счастью, мы добрались до границы": Овсянникова рассказала о побеге из России
"Я не хотела эмигрировать до последнего момента. Россия по-прежнему остается моей страной, даже если там у власти военные преступники. Но у меня не было выбора - либо тюрьма, либо бегство. Я очень благодарна Франции, свободной стране, которая меня приняла", - сказала бывший журналист.
Кристоф Делуар, генеральный секретарь организации "Репортеры без границ", которая помогла организовать побег под кодовым названием Эвелин, сравнил его с “самыми известными пересечениями Берлинской стены”.
Овсянникова рассказала, что незадолго до судебного заседания в Москве в октябре прошлого года адвокаты сказали, что ей надо бежать, чтобы спасти себя и свою 11-летнюю дочь. Ее адвокаты сказали ей, что она не выживет в тюрьме.
Она сбежала из своего дома с ребенком в пятницу вечером. Она подсчитала, что на выходных было меньше шансов, что ее немедленно начнут преследовать.
Овсянникова не сказала, какую границу из России она пересекла, но рассказала, что незадолго до границы, машина, в которой они ехали, застряла в грязи в поле.
"Нам пришлось выйти из машины, идти пешком и искать дорогу темной ночью. Это было трудно. Мы должны были определять, где мы находимся. Казалось, что это длилось вечность. Это было настоящее испытание.
Мы бродили часами, пока не нашли дорогу, прячась от проезжающих машин и тракторов. Я потеряла надежду. Я думала: "Зачем я это сделала? Может быть, лучше было бы сесть в тюрьму". Но, к счастью, мы добрались до границы, где нас ждали", - рассказала Овсянникова.
Бывшая журналистка добавила, что ее отъезд из дома в Москве был настолько "хаотичным", что сначала она забыла снять электронные часы. Она сняла их, только когда села в другую машину.
Овсянникова и ее дочь въехали во Францию по шенгенской визе. Они нашли уединенный дом в сельской местности, прежде чем переехать в несколько других мест.
После антивоенной акции Овсянниковой в эфире российских новостей в марте прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит ей консульскую защиту или убежище.
На вопрос, опасается ли она теперь за свою жизнь за границей, она ответила: "Определенно боюсь".
Напомним, что в октябре 2022 года Марина Овсянникова бежала из России, где была объявлена в розыск.
Все началось вечером 14 марта , когда в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.
На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.
Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.
После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.
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