"К счастью, мы добрались до границы": Овсянникова рассказала о побеге из России

Мы бродили часами, пока не нашли дорогу, прячась от проезжающих машин и тракторов. Я потеряла надежду. Я думала: "Зачем я это сделала? Может быть, лучше было бы сесть в тюрьму". Но, к счастью, мы добрались до границы, где нас ждали", - рассказала Овсянникова.

Бывшая журналистка добавила, что ее отъезд из дома в Москве был настолько "хаотичным", что сначала она забыла снять электронные часы. Она сняла их, только когда села в другую машину.

Овсянникова и ее дочь въехали во Францию ​​по шенгенской визе. Они нашли уединенный дом в сельской местности, прежде чем переехать в несколько других мест.

После антивоенной акции Овсянниковой в эфире российских новостей в марте прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит ей консульскую защиту или убежище.

На вопрос, опасается ли она теперь за свою жизнь за границей, она ответила: "Определенно боюсь".

Напомним, что в октябре 2022 года Марина Овсянникова бежала из России, где была объявлена ​​в розыск.

Все началось вечером 14 марта , когда в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.