Видео ⟩ 8-летний мальчик облился горячим воском в Валмиерском музее

Восьмилетний мальчик отправился в Валмиерский музей вместе со своими одноклассниками. В момент несчастного случая за детьми присматривали два музейных педагога, а также сопровождающий персонал из школы.

Для заливки горячего воска в музее используются специальные сосуды, рассчитанные на высокие температуры, но один из них не выдержал и разбился.

Кристине Меленце, представитель думы Валмиеры, сообщила Dienas ziņas, что у музея нет оборудования для проверки каждого из этих сосудов.

"Посуда на занятиях используется неоднократно, поэтому появление микротрещин не предсказуемо", - сказала она.

В муниципалитете подчеркивают, что инцидент не был связан с безнадзорностью детей или безалаберным поведением. В больнице говорят, что если ожог большой и глубокий, то придется долго лечиться в больнице. Также может потребоваться хирургическое вмешательство.

На конкретный ожог также повлияло то, что ребенок был одет в одежду из синтетических материалов.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)