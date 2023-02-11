В Болгарии школьников заставляли идти на лекции с российской пропагандой

Конференция должна была пройти в библиотеке в Варне 7 февраля. Среди тем конференции: "Прибалтика - невозможный мир", "Война и мир - современная битва за историю", "СМЕРШ в войне с нацизмом за мир".

Школьникам сказали, что они должны присутствовать на этой конференции, иначе их отсутствие будет считаться неуважительным.

Позднее им сообщили, что на мероприятие приходить не обязательно. Болгарские СМИ связывают это с возмущением родителей, назвавших конференцию российской пропагандой.

В день конференции перед зданием библиотеки прошла акция протеста. Его участники держали в руках украинские и бело-сине-белые флаги, а также плакаты, обвиняющие Россию в терроризме и требующие прекратить российскую пропаганду.