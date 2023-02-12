"Как можно ехать по Московскому проспекту на фронт против русских?" Мэр Харькова Игорь Терехов о Пушкине, войне и украинском языке

"Мы все придем к украинскому языку"

Человек, который приедет в Харьков после долгого отсутствия в городе, вероятнее всего, отметит, что на его улицах значительно чаще, чем раньше, звучит украинский язык. Во всяком случае Игорь Терехов соглашается с этим наблюдением. И оценивает эту тенденцию положительно. А ведь еще совсем недавно он едва ли не принципиально использовал в публичной коммуникации русский язык, а осенью предвоенного 2021 года выступал за предоставление русскому в Харькове статуса регионального.

В то же время Терехов выступает против проявления излишней ретивости в украинизации населения преимущественно русскоязычного города. Он знает, о чем говорит: уполномоченный по вопросам языковой политики в декабре прошлого года наложил на харьковского мэра два штрафа по 3500 гривен (примерно 90 долларов) за использование русского в телевизионном интервью и в официальном телеграм-канале. Первый штраф Терехов заплатил, а когда узнал о втором, то оспорил его в суде.

"Знаете, все должно происходить само собой. Мы придем к украинскому языку, мы будем разговаривать на украинском языке. А наши дети, я думаю, будут разговаривать только на украинском языке, - объясняет Терехов свою позицию. - Но сейчас идет война. И языковой вопрос может разъединить. Потому что на самом деле очень много ребят, харьковчан, солдат, которые гибнут в окопах и воюют, защищают нашу Украину, - они разговаривают на русском языке. Но от этого они ничуть не меньше украинцы и герои. Не надо никому ничего навязывать. Это придет само собой. Это динамический эволюционный процесс. Все придет, все буде Україна".