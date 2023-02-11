Американский истребитель в пятницу, 10 февраля, сбил над Аляской неопознанный летающий объект, сообщил Белый дом.
Истребитель США сбил над Аляской пока неустановленный летающий объект
Каково происхождение и назначение предмета, пока неизвестно.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что объект был размером с небольшой автомобиль.
Объект был сбит по приказу президента США Джо Байдена, поскольку на своей высоте мог угрожать самолетам.
На прошлой неделе большой воздушный шар с передовыми технологиями пролетел над континентальной частью США. В прошлую субботу по приказу Байдена он был сбит военными самолетами у побережья Южной Каролины над Атлантическим океаном.
По уверениям Китая, воздушный шар использовался для исследования погоды, но Пентагон назвал полет высокотехнологичной шпионской операцией.
The Pentagon shot down a "high altitude object" that was flying 40,000 feet above Alaska, National Security Council spokesperson John Kirby confirms. pic.twitter.com/MM58WjW5SN— CBS News (@CBSNews) February 10, 2023
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