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Истребитель США сбил над Аляской пока неустановленный летающий объект

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Истребитель США сбил над Аляской пока неустановленный летающий объект
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Истребитель пятого поколения F-22А Raptor, созданный по технологии "стэлс", предназначен преимущественно для завоевания превосходства в воздухе. Официально состоит на вооружении ВВС США с 2005 года.
Истребитель пятого поколения F-22А Raptor, созданный по технологии "стэлс", предназначен преимущественно для завоевания превосходства в воздухе. Официально состоит на вооружении ВВС США с 2005 года. Фото: Master Sgt. Andy Dunaway/AP

Американский истребитель в пятницу, 10 февраля, сбил над Аляской неопознанный летающий объект, сообщил Белый дом.

Каково происхождение и назначение предмета, пока неизвестно.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что объект был размером с небольшой автомобиль.

Объект был сбит по приказу президента США Джо Байдена, поскольку на своей высоте мог угрожать самолетам.

На прошлой неделе большой воздушный шар с передовыми технологиями пролетел над континентальной частью США. В прошлую субботу по приказу Байдена он был сбит военными самолетами у побережья Южной Каролины над Атлантическим океаном.

По уверениям Китая, воздушный шар использовался для исследования погоды, но Пентагон назвал полет высокотехнологичной шпионской операцией.

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