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"Копал себе могилу, а потом был расстрелян": заключенные из ЧВК "Вагнер" о войне в Украине

rus.tvnet.lv
"Копал себе могилу, а потом был расстрелян": заключенные из ЧВК "Вагнер" о войне в Украине
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ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" Фото: EPA/Scanpix

Телекомпания CNN поговорила с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнер", воевавшими в Украине. Об этом рассказывает Русская служба BBC.

Ранее эти бойцы отбывали сроки в российских колониях (один из них был приговорен к 20 годам заключения за непредумышленное убийство), где и были завербованы для участия в войне.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения", - вспоминает один из собеседников свой первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.

По его словам, если одна группа не справляется с поставленной задачей, то тут же отправляют вторую и третью группы. "Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют вторую. Если и она терпит неудачу - отправляют третью", - добавляет он.

Другой собеседник рассказывает, что участвовал в штурме под Лисичанском, который продолжался пять дней: "Первые шаги по лесу были трудными из-за заложенных там мин. Из десяти ребят семеро погибли сразу".

"Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют", - рассказывает один из солдат.

"Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед, а он спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию, и все.

Его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян", - рассказывает бывший боец ЧВК "Вагнер".

Они утверждают, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично приезжал в колонии, и предлагал заключить шестимесячный контракт в обмен на помилование. При этом он не говорил о всех опасностях.

Заключенные также не имели представления о происходящем в Украине. Они думали, что украинская армия покинула страну.

"Мы думали, что будем сражаться с поляками и разными наемниками. Немцами. Мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии. Мы думали, что они уехали из страны", - говорит один из них.

"Так что, стало ясно, что они [ЧВК "Вагнер"] просто врут, чтобы заставить нас воевать с украинцами. Никто особо не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких. Мы узнали об этом только после того, как вошли туда", - закончил заключенный.

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