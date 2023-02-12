"Копал себе могилу, а потом был расстрелян": заключенные из ЧВК "Вагнер" о войне в Украине

Ранее эти бойцы отбывали сроки в российских колониях (один из них был приговорен к 20 годам заключения за непредумышленное убийство), где и были завербованы для участия в войне.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения", - вспоминает один из собеседников свой первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.

По его словам, если одна группа не справляется с поставленной задачей, то тут же отправляют вторую и третью группы. "Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют вторую. Если и она терпит неудачу - отправляют третью", - добавляет он.

Другой собеседник рассказывает, что участвовал в штурме под Лисичанском, который продолжался пять дней: "Первые шаги по лесу были трудными из-за заложенных там мин. Из десяти ребят семеро погибли сразу".

"Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют", - рассказывает один из солдат.