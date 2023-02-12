Телекомпания CNN поговорила с двумя бывшими бойцами ЧВК "Вагнер", воевавшими в Украине. Об этом рассказывает Русская служба BBC.
"Копал себе могилу, а потом был расстрелян": заключенные из ЧВК "Вагнер" о войне в Украине
Ранее эти бойцы отбывали сроки в российских колониях (один из них был приговорен к 20 годам заключения за непредумышленное убийство), где и были завербованы для участия в войне.
"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения", - вспоминает один из собеседников свой первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.
По его словам, если одна группа не справляется с поставленной задачей, то тут же отправляют вторую и третью группы. "Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют вторую. Если и она терпит неудачу - отправляют третью", - добавляет он.
Другой собеседник рассказывает, что участвовал в штурме под Лисичанском, который продолжался пять дней: "Первые шаги по лесу были трудными из-за заложенных там мин. Из десяти ребят семеро погибли сразу".
"Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют", - рассказывает один из солдат.
"Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед, а он спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию, и все.
Его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян", - рассказывает бывший боец ЧВК "Вагнер".
Они утверждают, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично приезжал в колонии, и предлагал заключить шестимесячный контракт в обмен на помилование. При этом он не говорил о всех опасностях.
Заключенные также не имели представления о происходящем в Украине. Они думали, что украинская армия покинула страну.
"Мы думали, что будем сражаться с поляками и разными наемниками. Немцами. Мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии. Мы думали, что они уехали из страны", - говорит один из них.
"Так что, стало ясно, что они [ЧВК "Вагнер"] просто врут, чтобы заставить нас воевать с украинцами. Никто особо не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких. Мы узнали об этом только после того, как вошли туда", - закончил заключенный.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!