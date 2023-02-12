Будущее проекта терминала в Скулте может решиться в ближайшие недели. Правительству предстоит решить, предоставлять ли инвестору терминала гарантии покрытия убытков в случае, если терминал окажется недогруженным, сообщает программа LTV De Facto. В настоящее время Министерство климата и энергетики подсчитывает, насколько большие финансовые риски это может создать для страны. Министр Раймонд Чударс подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах "еще одна OIK" не будет допущена. При этом разработчики проекта указывают, что госпомощь при необходимости может быть возвращена позже.
Skultes terminālis требует гарантий для покрытия убытков первых лет
Обещает самый выгодный терминал в регионе
Сторонники идеи терминала в Скулте обещают, что терминал сжиженного природного газа будет более прибыльным, чем его конкуренты в Клайпеде и Инко. Пока литовцы и финны арендуют дорогое судно, способное хранить и конвертировать сжиженный газ в природный, в проекте Скулте регазификационное оборудование планируется размещать в море на платформе, а резервуар для хранения вообще не нужен, так как Инчукалнское хранилище природного газа, к которому будет построен газопровод, находится всего в 40 километрах. Поэтому затраты будут в несколько раз ниже.
Подобных газовых терминалов в мире немного - в основном все они используют суда, как в Клайпеде и Инко, либо регазификация происходит на берегу. Генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микельсонс говорит, что проекты это типа не распространены, потому что для этого редко бывают подходящие условия:
"Подобные условия есть и в Германии, где подземное хранилище газа находится в 30 километрах от моря, но прямое подключение туда построить нельзя, потому что там очень плотное население. Это просто уникально для нас, что мы можем это сделать", - сказал он.
Требуются государственные гарантии
В компании заявляют, что нашли стратегического инвестора, который готов за свои деньги построить терминал, а затем стать его оператором. Стоимость составит около 150 миллионов евро. Однако в письме правительству инициаторы проекта указали, что необходимы и госгарантии, что фактически означает компенсацию убытков, если терминал будет мало использоваться.
Ренар Микельсонс говорит:
"Каждый, кто хочет построить терминал, должен быть уверен, что он будет использоваться. Это совершенно нормально, когда к созданию терминала подключается государство. Если мы посмотрим на европейскую практику, то государство всегда так или иначе участвовало. За примерами далеко ходить не надо. Посмотрим на Финляндию, где есть государственная гарантия".
Микельсонс признает, что поддержка понадобится только в первые годы работы, а потом деньги можно будет вернуть государству: "Если терминал будет построен, у него будет самый низкий тариф в регионе, то у него появятся пользователи, которые увидят, что его выгодно использовать".
Микельсонс также добавил, что в случае, если бы крупнейший потребитель Latvenergo использовал терминал для собственных нужд, в государственных гарантиях не было бы необходимости. Однако Latvenergo уже заключило с Клайпедским терминалом договор на десять лет на шесть тераватт-часов в год, что покрывает основные потребности Latvenergo.
Министерство климата и энергетики обещает завершить оценку в ближайшее время. В правительстве решение о поддержке и формах сотрудничества запланировано на 21 февраля.
"Хочу подчеркнуть, что целью правительства не является введение очередной OIK или оплата по типа OIK . Это исключено. В то же время для принятия будущих решений нам необходим полноценный анализ", - сказал министр климата и энергетики Раймонд Чударс.
Чударс обещает, что оценка четко покажет, насколько дорого могут обойтись государству требуемые гарантии. Для того, чтобы это понять, Skulte LNG Terminal готовит дополнительную информацию для министерства. На этой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш раскритиковал инициаторов проекта за отсутствие в письме конкретных расчетов о гарантиях и формах сотрудничества.
Кариньш сказал:
"Письмо, отправленное мне и другим, я прочитал, но оно совсем без цифр. Вот что интересно - кто-то предлагает что-то сделать и не может черным по белому написать, что он хочет. Я просто обеспокоен и не позволю кому-то водить за нос страну и налогоплательщиков".
Генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренар Микельсонс утверждает, что минимальное количество газа, для перевалки которого не потребуется государственная поддержка, составляет восемь тераватт-часов в год. В прошлом году потребление в Латвии составило менее девяти тераватт-часов, что на треть меньше, чем в предыдущие годы.
Улдис Барисс, председатель правления оператора Инчукалнского газохранилища Conexus Baltic Grid, считает, что потребление, скорее всего, может вернуться к прежнему уровню, если цена на газ снизится, но все же, по его мнению, мощностей терминалов в Клайпеде и Инко достаточно в регионе:
"Проблема с созданием терминала в Инко по сути решена. Другой вопрос, если будут оцениваться будущие сценарии, возможная заинтересованность в поставках газа в сторону Польши".
Барисс отмечает, что появление новых маршрутов поставок газа в целом является положительным моментом, однако могут возникнуть проблемы с закачкой газа в хранилища.
Политическая поддержка хрупка
Между тем после выборов в Сейм политическая поддержка проекта ослабла. Если бы особый статус терминала в Скулте снова стал предметом голосования, то в Сейме могло бы не хватить голосов. Всего несколько голосов не хватило, чтобы раскрыть информацию о проекте и требуемых гарантиях.
Союза зеленых и крестьян считает, что терминал в Латвии должен быть построен в Вентспилсе, что позволит использовать Вентспилсский нефтепровод для транспортировки газа. С другой стороны, разработчики проекта терминала в Скулте ненадежны, считают члены фракции.
Руководитель фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Виктор Валайнис сказал:
"За пять лет он [проект] не показал реального прогресса. Только идеи, рассказы о стратегических инвесторах, надежды на госгарантии. На наш взгляд, это очень легкомысленное отношение к проекту такого уровня".
В коалиции также есть разные мнения. Некоторые представители "Объединенного списка" настроены скептически. Депутат Андрис Кульбергс, возглавляющий подкомиссию по окружающей среде и энергетике, считает, что проект уже просрочен: "Нам нужен терминал, но он был нужен нам еще пять лет назад. И эта линия Литвы, и линия Эстонии и Финляндии, как мы слышали от Conexus, полностью удовлетворяют докризисные [потребительские] потребности".
Министр климата и энергетики Раймондс Чударс пока не раскрыл, как министерство будет рекомендовать действовать правительству. Однако он признает, что, когда правительство приняло решение о необходимости собственного терминала, беспокойство по поводу наличия газа было гораздо больше:
"Если раньше у нас была ограниченная доступность со стороны Клайпеды, то теперь ситуация существенно отличается от того, что было год назад. Эти факторы следует учитывать при рассмотрении дальнейшего развития проекта", - сказал министр. При этом Чударс указал, что не может утверждать, что терминал больше не нужен.
Опасения по поводу соблюдения сроков
Если правительство решит пойти навстречу инвестору и дать гарантии, терминал, скорее всего, не будет сдан в срок, к 15 сентября следующего года, что установлено законом. Ренар Микельсонс говорит, что мировой спрос на терминалы высок, поэтому производитель оборудования может поставить платформу всего за два года.
Теперь, когда ищутся альтернативы, чтобы уложиться в срок, Ренар Микельсонс сказал:
"Сейчас мы также рассматриваем возможность того, что на рынке есть два типа регазификационных барж, которые представляют собой судно с регазификационным оборудованием, которое можно было бы временно использовать. До тех пор, пока платформа не будет готова. Тогда можно было бы уложиться в срок".
Проект все еще нуждается в оценке воздействия на окружающую среду. Микельсонс указывает, что над этим сейчас активно работают. Уже сделан вывод, что воздействие на природу будет небольшим, но путь прокладки трубопровода придется немного изменить из-за среды обитания. Разработчики надеются завершить оценку за пять месяцев.
Особый статус проекта терминала позволяет проводить процедуры быстрее, чем обычно, а муниципалитеты не могут возражать. Даже после окончательной оценки решение о разрешении на строительство терминала будет находиться исключительно в руках правительства.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш и другие политики также признали, что терминал может быть построен не частным инвестором, а государством, например, оператором Conexus Baltic Grid. Глава компании говорит, что если правительство примет такое решение, то компания построит терминал, но, по его мнению, такие проекты лучше строить по рыночным принципам. Также следует учитывать, что из-за открытых торгов государственному сектору потребуется больше времени для создания терминала.
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