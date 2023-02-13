Военные США сбили уже четвертый неопознанный летающий объект. На этот раз - около озера Гурон

До сих пор неясно, был ли объект, сбитый над озером Гурон, связан с другими инцидентами, произошедшими в минувшие выходные, но Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство для гражданских полетов: сначала над Монтаной, а затем над озером Мичиган, для поддержания операции Министерства обороны.

Позднее воздушное пространство было вновь открыто.

В пятницу президент Джо Байден приказал сбить над Аляской неопознанный летающий объект "размером с небольшой автомобиль". О его возможном происхождении и функциях после этого официально не сообщалось.

А в субботу американский истребитель сбил неопознанный объект в воздушном пространстве Канады над Юконом на северо-западе страны, о чем сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в субботу заявила, что объект летел на высоте примерно 12 км и представлял угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, он был небольшого размера и имел цилиндрическую форму.

Вашингтон объявил состояние повышенной готовности, так как еще 4 февраля американские военные уничтожили предполагаемый китайский воздушный шар-шпион. Сам Китай утверждает, что это был сбившийся с курса метеорологический зонд.

В воскресенье глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил в эфире телекомпании Эй-би-си, что объекты, сбитые в пятницу и субботу на этой неделе, также были разведывательными воздушными шарами. По его словам, они - "намного меньше", чем первый объект, который ВВС США сбили у побережья Южной Каролины.

"Самое главное, что всего несколько месяцев назад об этих воздушных шарах ничего не было известно, - сказал Шумер. - Вероятно, мы сможем сложить весь разведывательный воздушный шар [из обломков] - и тогда точно поймем, что происходит".

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