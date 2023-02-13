Фото ⟩ ДТП на железнодорожном переезде в Эстонии: поезд столкнулся с фургоном

На переезде деревни Пяде, недалеко от остановки "Педья", Volkswagen Transporter врезался в поезд, который направлялся в сторону Таллинна. В момент ДТП на переезде было скользко. На переезде нет ни шлагбаума, ни светофора.

В аварии никто не пострадал, но был поврежден электрошкаф железнодорожной инфраструктуры.

В настоящее время на месте оценивается техническое состояние поезда, после чего будет принято решение, сможет ли он продолжить движение в направлении Таллинна или же будут вызваны замещающие автобусы, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения.