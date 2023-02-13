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Фото ⟩ ДТП на железнодорожном переезде в Эстонии: поезд столкнулся с фургоном

Эйли Арула rus.postimees.ee
ДТП на железнодорожном переезде в Эстонии: поезд столкнулся с фургоном
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Сегодня, 13 февраля, в 7:15 утра на железнодорожной линии Тарту-Таллинн произошло ДТП, когда на переезде возле остановки "Педья" в Йыгевамаа фургон врезался в поезд, обслуживающий рейс 211, пишет Rus.Postimees.

На переезде деревни Пяде, недалеко от остановки "Педья", Volkswagen Transporter врезался в поезд, который направлялся в сторону Таллинна. В момент ДТП на переезде было скользко. На переезде нет ни шлагбаума, ни светофора.

В аварии никто не пострадал, но был поврежден электрошкаф железнодорожной инфраструктуры.

В настоящее время на месте оценивается техническое состояние поезда, после чего будет принято решение, сможет ли он продолжить движение в направлении Таллинна или же будут вызваны замещающие автобусы, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения.

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