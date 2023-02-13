В Лиепае пьяный водитель врезался в столб и чуть не сбил пешеходов

Пользователь социальной сети сообщил, что видел инцидент во время прогулки с семьей. "Его остановили бордюр, дорожный знак и фонарь. Мы были в нескольких метрах", - пишет пользователь соцсети.

Он также признался, что 12 февраля стало для семьи вторым днем ​​рождения.

Госполиция напоминает, что алкоголь и вождение любого транспортного средства - вещи несовместимые, а опыт показывает, что пьяный водитель не только подвергает опасности свое здоровье и жизнь, но и представляет угрозу для других участников дорожного движения.

Полиция призывает жителей позаботиться о своей безопасности и безопасности сограждан и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Полиция также призывает граждан не допускать, чтобы их друзья или знакомые садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.