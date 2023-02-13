12 февраля около 18:50 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае на улице Лиела произошло дорожно-транспортное происшествие - мужчина, управлявший автомобилем, врезался в фонарный столб, сообщили Apollo.lv в Госполиции.
В Лиепае пьяный водитель врезался в столб и чуть не сбил пешеходов
Прибывшие на место сотрудники Государственной полиции установили, что автомобиль Opel Astra врезался в фонарный столб, повредив его.
Установлено, что водитель ехал на автомобиле Opel Astra в Лиепае с улицы Грауду и, совершая поворот налево на улицу Лиела, не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожный знак и фонарный столб и повредила их.
В аварии никто не пострадал.
Сотрудники полиции провели тест на наличие алкоголя в выдохе водителя, и было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения 1,62 промилле.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за дорожно-транспортное происшествие, а за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело.
Согласно Уголовному закону, управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства, если концентрация алкоголя в крови, обнаруженная в выдыхаемом воздухе или анализе крови, превышает 1,5 промилле, наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо краткосрочным лишением свободы, либо испытательным сроком, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом, либо лишением права управления транспортным средством на пять лет. Размер штрафа определит суд.
Пользователь социальной сети сообщил, что видел инцидент во время прогулки с семьей. "Его остановили бордюр, дорожный знак и фонарь. Мы были в нескольких метрах", - пишет пользователь соцсети.
Он также признался, что 12 февраля стало для семьи вторым днем рождения.
Госполиция напоминает, что алкоголь и вождение любого транспортного средства - вещи несовместимые, а опыт показывает, что пьяный водитель не только подвергает опасности свое здоровье и жизнь, но и представляет угрозу для других участников дорожного движения.
Полиция призывает жителей позаботиться о своей безопасности и безопасности сограждан и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Полиция также призывает граждан не допускать, чтобы их друзья или знакомые садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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