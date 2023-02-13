В Латгале пограничники за контрабанду сигарет задержали гражданина Беларуси, сообщила Государственная пограничная охрана.
Фото ⟩ В Латгале за хранение контрабандных сигарет в газовых баллонах задержан гражданин Беларуси
В Латгале за хранение контрабандных сигарет в газовых баллонах задержан гражданин Беларуси
Пограничники остановили машину Volkswagen, за рулем которой находился гражданин Беларуси 1985 года рождения.
Мужчина вместе с автомобилем был доставлен в пункт пограничного контроля Силене. Было констатировано, что в газовых баллонах автомобиля встроены люки, в которых спрятаны сигареты.
В целом пограничники достали 37 640 сигарет с акцизными марками Беларуси.
Против мужчины начат уголовный процесс о контрабанде в крупном размере.
Мужчина помещен в место кратковременного задержания Государственной полиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова