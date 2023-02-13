Фото ⟩ В Латгале за хранение контрабандных сигарет в газовых баллонах задержан гражданин Беларуси

Пограничники остановили машину Volkswagen, за рулем которой находился гражданин Беларуси 1985 года рождения.

Мужчина вместе с автомобилем был доставлен в пункт пограничного контроля Силене. Было констатировано, что в газовых баллонах автомобиля встроены люки, в которых спрятаны сигареты.

В целом пограничники достали 37 640 сигарет с акцизными марками Беларуси.

Против мужчины начат уголовный процесс о контрабанде в крупном размере.

Мужчина помещен в место кратковременного задержания Государственной полиции.