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Фото ⟩ В Латгале за хранение контрабандных сигарет в газовых баллонах задержан гражданин Беларуси

rus.tvnet.lv
В Латгале за хранение контрабандных сигарет в газовых баллонах задержан гражданин Беларуси
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В Латгале за контрабанду сигарет задержан гражданин Беларуси.
В Латгале за контрабанду сигарет задержан гражданин Беларуси. Фото: Valsts robežsardze

В Латгале пограничники за контрабанду сигарет задержали гражданина Беларуси, сообщила Государственная пограничная охрана.

Пограничники остановили машину Volkswagen, за рулем которой находился гражданин Беларуси 1985 года рождения.

Мужчина вместе с автомобилем был доставлен в пункт пограничного контроля Силене. Было констатировано, что в газовых баллонах автомобиля встроены люки, в которых спрятаны сигареты.

В целом пограничники достали 37 640 сигарет с акцизными марками Беларуси.

Против мужчины начат уголовный процесс о контрабанде в крупном размере.

Мужчина помещен в место кратковременного задержания Государственной полиции.

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