Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в четвертый раз стали родителями

Пол ребенка не сообщается. Напомним, что у 35-летней Блейк Лайвли и 45-летнего Райана Рейнольдса уже есть три дочери - семилетняя Джеймс, шестилетняя Инес и трехлетняя Бетти.

В соцсетях Блейк Лайвли поделилась фото, увидев которое, подписчики решили, что актриса уже родила. На кадре актриса позирует вместе с мужем Райаном Рейнольдсом и его матерью.

Ранее СМИ сообщали, что Блейк Лайвли появилась на 10th Annual Forbes Power Women's Summit в Линкольн-центре в Нью-Йорке в золотом мини-платье, которое подчеркнула ее округлившийся живот.

В интервью актриса часто говорила, что воспитание детей - это непросто, но она счастлива быть матерью. Райан Рейнольдс поддерживает супругу и даже подумывал взять паузу в актерской карьере, чтобы посвятить время детям.

Напомним Блейк и Райан познакомились в начале 2010 года на съемках фильма "Зеленый фонарь". В 2012 году они поженились.