Конфискованные у пьяных водителей машины можно передавать украинской армии

Предложение подало Министерство финансов, которое теперь подготовит соответствующие поправки в закон.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года вступили в силу поправки в уголовный закон, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 промилле.

Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотических, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.

Кроме того, предусмотрена конфискация транспортного средства, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

Упомянутые суровые наказания обозначили положительную динамику снижения количества соответствующих нарушений. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс признал в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" в феврале: несмотря на то, что водители в состоянии алкогольного опьянения задерживаются на дорогах Латвии почти каждый день, в целом ситуация улучшается.

Начальник полиции пояснил, что в прошлом году за неделю полиция фиксировала около 70-80 нарушений такого рода, тогда как в первые недели этого года в среднем было не более 50 нарушений в неделю.

При этом Рукс призывает не спешить с выводами об успешности новой системы наказаний, ведь норма о более суровых наказаниях для нетрезвых водителей вступила в силу сравнительно недавно.