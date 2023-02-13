Видео ⟩ Могут наказать тех, кто не вызвал сразу помощь для юноши из Огре, который умер из-за передозировки

Эксперты указывают - возможно, парня можно было бы спасти, если бы помощь была оказана сразу. В то же время местные жители боятся говорить на камеру, но признают, что знают куда и кто доставляет наркотики.

28 января ночью остановилось сердце 16-летнего ученика 9-го класса Огрской средней школы.

В расследовании полиции выяснилось, что он в компании молодежи, возможно, использовал наркотики - марихуану и таблетки MDMA.

Хотя состояние здоровья молодого человека ухудшилось около часа ночи, его друзья вызвали скорую помощь только в 3:30. В связи с этим случаем в Государственной полиции начат уголовный процесс, в котором будет оцениваться ответственность остальных молодых людей, которые не оказали помощь вовремя.

Врачи подчеркивают, что в таких случаях ни в коем случае нельзя медлить с вызовом помощи.