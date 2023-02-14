В Сигулде выступит дуэт Hurts

Прозвучат песни из нового альбома Faith, а также хорошо известные хиты.

Дуэт Hurts был основан в 2009 году в Манчестере вокалистом Тео Хатчкрафтом и мультиинструменталистом Адамом Андерсоном. Визитной карточкой группы стали элегантные, немного отчужденные наряды, отличные мелодии, более подходящие 80-м годам, нежели современности, часто мрачные, но интригующие тексты и вокал, полный боли и отчаяния.

Также нельзя отрицать важность элегантных видеороликов, которым часто характерны крутые сюжетные повороты.

Известность к Hurts пришла сразу с дебютным альбомом Happiness в 2010 году. Шесть синглов только из одного диска находились наверху разных европейских хит-парадов. Альбом получил статус золотого в Великобритании и Австрии и платинового - в Германии, попав в общей сложности в первую десятку чартов как минимум 12 стран мира. В том числе на 2-е место в Латвии.

С последующими альбомами Exile (2013), Surrender (2015), Desire (2017) и Faith (2020) группа продолжила укреплять свои позиции на поп-Олимпе.

Билеты доступны с 17 февраля на сервисе Biļešu Serviss.

Видео: Hurts - Wonderful Life