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Передача: В рижском парке развлечений женщина сломала ногу маленькой девочке

rus.tvnet.lv
Передача: В рижском парке развлечений женщина сломала ногу маленькой девочке
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Нога в гипсе. Иллюстративное фото
Нога в гипсе. Иллюстративное фото Фото: Ground Picture/Shutterstock

В январе этого года женщина с восьмилетней дочерью Лейлой и ее подругой посетила детский парк развлечений MaryMaris, находящийся в торговом центре Akropole Rīga. Однако отдых закончился несчастьем - ребенок сломал ногу, сообщает передача Bez Tabu.

Дети, достигшие возраста семи лет, могут находиться в центре без надзора взрослых. Мама Лейлы оставила девочек играться и пошла в кафе. Вскоре ей позвонили сотрудницы администрации MaryMaris и сказали, что дочь получила травму.

Когда Лейла игралась в бассейне с шариками, в нее врезалась женщина, которая с двухлетним ребенком съезжала с горки.

Лейле потребовалась помощь медиков, поэтому ее увезли в Детскую клиническую университетскую больницу. После осмотра девочке сделали операцию.

Виновная женщина в интернете описала ситуацию, призвав родителей присматривать за своими детьми, чтобы такие случаи не повторялись. Семья Лейлы была удивлена такими действиями.

Семья пострадавшей девочки в связи с нанесенными травмами обратилась в полицию.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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