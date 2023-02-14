Передача: В рижском парке развлечений женщина сломала ногу маленькой девочке

Дети, достигшие возраста семи лет, могут находиться в центре без надзора взрослых. Мама Лейлы оставила девочек играться и пошла в кафе. Вскоре ей позвонили сотрудницы администрации MaryMaris и сказали, что дочь получила травму.

Когда Лейла игралась в бассейне с шариками, в нее врезалась женщина, которая с двухлетним ребенком съезжала с горки.

Лейле потребовалась помощь медиков, поэтому ее увезли в Детскую клиническую университетскую больницу. После осмотра девочке сделали операцию.

Виновная женщина в интернете описала ситуацию, призвав родителей присматривать за своими детьми, чтобы такие случаи не повторялись. Семья Лейлы была удивлена такими действиями.

Семья пострадавшей девочки в связи с нанесенными травмами обратилась в полицию.

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