Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина. Оно о домашнем насилии

Известно, что работа появилась в городе Маргит, графство Кент.

Портал Spletnik.ru указывает, что рисунок под названием "Тушь на День святого Валентина" изображает женщину в образе домохозяйки из 50-х, с выбитым зубом и большим синяком под глазом. Женщина кладет тело мужчины в морозильную камеру.

Напомним, в декабре 2022 года в Украине из стены дома вырезали работу британского граффити-художника Бэнкси вскоре после ее завершения.

Как сообщалось, несколько работ Бэнкси были найдены в пригороде Киева в ноябре.

Позднее таинственный художник подтвердил, что сделал в Украине семь муралов, некоторые из них - в местах, сильно пострадавших от российской авиации и артиллерийских ударов - Киеве, Ирпене и Бородянке.