Британский уличный художник Бэнкси (Banksy) нарисовал новое граффити ко Дню святого Валентина: оно посвящено теме домашнего насилия. Фото были размещены в официальном Instagram-аккаунте художника.
Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина. Оно о домашнем насилии
Известно, что работа появилась в городе Маргит, графство Кент.
Портал Spletnik.ru указывает, что рисунок под названием "Тушь на День святого Валентина" изображает женщину в образе домохозяйки из 50-х, с выбитым зубом и большим синяком под глазом. Женщина кладет тело мужчины в морозильную камеру.
Напомним, в декабре 2022 года в Украине из стены дома вырезали работу британского граффити-художника Бэнкси вскоре после ее завершения.
Как сообщалось, несколько работ Бэнкси были найдены в пригороде Киева в ноябре.
Позднее таинственный художник подтвердил, что сделал в Украине семь муралов, некоторые из них - в местах, сильно пострадавших от российской авиации и артиллерийских ударов - Киеве, Ирпене и Бородянке.
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