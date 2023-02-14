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Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина. Оно о домашнем насилии

rus.tvnet.lv
Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина. Оно о домашнем насилии
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Британский уличный художник Бэнкси (Banksy) нарисовал новое граффити ко Дню святого Валентина: оно посвящено теме домашнего насилия. Фото были размещены в официальном Instagram-аккаунте художника. 

Известно, что работа появилась в городе Маргит, графство Кент.

Портал Spletnik.ru указывает, что рисунок под названием "Тушь на День святого Валентина" изображает женщину в образе домохозяйки из 50-х, с выбитым зубом и большим синяком под глазом. Женщина кладет тело мужчины в морозильную камеру.

Напомним, в декабре 2022 года в Украине из стены дома вырезали работу британского граффити-художника Бэнкси вскоре после ее завершения. 

Как сообщалось, несколько работ Бэнкси были найдены в пригороде Киева в ноябре.

Позднее таинственный художник подтвердил, что сделал в Украине семь муралов, некоторые из них - в местах, сильно пострадавших от российской авиации и артиллерийских ударов - Киеве, Ирпене и Бородянке.

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