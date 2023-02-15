Большое шествие Riga Pride пройдет 3 июня

Крупнейшее мероприятие в области прав человека в Латвии - Riga Pride - с обширной программой вернется в столицу этим летом с 29 мая по 4 июня, чтобы выступить за инклюзивное и равноправное латвийское общество. Кульминацией недели и центральным событием станет шествие Riga Pride и заключительный концерт, который пройдет 3 июня, сообщили RUS TVNET организаторы мероприятия.