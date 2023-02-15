Крупнейшее мероприятие в области прав человека в Латвии - Riga Pride - с обширной программой вернется в столицу этим летом с 29 мая по 4 июня, чтобы выступить за инклюзивное и равноправное латвийское общество. Кульминацией недели и центральным событием станет шествие Riga Pride и заключительный концерт, который пройдет 3 июня, сообщили RUS TVNET организаторы мероприятия.
Большое шествие Riga Pride пройдет 3 июня
Как обычно, в течение недели Riga Pride пройдут десятки различных мероприятий, в том числе Форум разнообразия и инклюзивности, международная конференция, посвященная правам человека и демократии с участием экспертов из разных областей, различные дискуссии, мастер-классы, выставки, кинопоказы и концерты.
Неделя Riga Pride завершится главным и самым ожидаемым событием - большим шествием, которое соберет тысячи людей на улицах Риги. По окончании шествия состоится специальный праздничный концерт, на котором выступят известные и любимые в Латвии музыканты.
В то же время самая грандиозная заключительная вечеринка впервые пройдет в Pride-квартале Briānija.
Riga Pride организован объединением ЛГБТ+ и их друзей "Мозаика" в сотрудничестве с Active Rainbow, Latvijas Dažādības harta, баром Skapis, кварталом Briānija и многими другими неправительственными организациями, культурными центрами, компаниями и международными институтами.
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