Видео ⟩ Раймонд Томсонс выиграл чемпионат мира среди сомелье; в Латвии его встретили овациями

Лучший в мире сомелье Раймонд Томсонс вернулся домой.

— Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) February 14, 2023

Латвиец Раймонд Томсонс выиграл чемпионат мира среди сомелье в Париже в воскресенье, 12 февраля.

В престижном соревновании Томсонс опередил своих коллег Нину Хойгаард Йенсен из Дании, занявшую второе место, и Риз Чой из Гонконга (третье место).

Этот чемпионат является самым представительным и престижным мероприятием мирового профессионального сообщества виноделов и проводится раз в три года. На этот раз он состоялся в арене La Défense под Парижем.

После победы Томсонс сказал со сцены, что не может в это поверить.

В разговоре с победителем ведущий мероприятия перепутал Латвию с Литвой, а также спросил, есть ли виноградники в родной стране Томсонса, на что тот ответил приглашением насладиться латвийским пивом.

В полуфинале в пятницу, 10 февраля, Томсонс сказал информационному агентству AFP, что вырос в стране без давней культуры виноделия и это было преимуществом.