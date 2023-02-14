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Видео ⟩ Раймонд Томсонс выиграл чемпионат мира среди сомелье; в Латвии его встретили овациями

rus.tvnet.lv
Раймонд Томсонс выиграл чемпионат мира среди сомелье; в Латвии его встретили овациями
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Во вторник, 14 февраля, в Латвию вернулся лучший сомелье мира Раймонд Томсонс. Его встретили бурными овациями и шампанским.

Лучший в мире сомелье Раймонд Томсонс вернулся домой. 

Латвиец Раймонд Томсонс выиграл чемпионат мира среди сомелье в Париже в воскресенье, 12 февраля.

В престижном соревновании Томсонс опередил своих коллег Нину Хойгаард Йенсен из Дании, занявшую второе место, и Риз Чой из Гонконга (третье место).

Этот чемпионат является самым представительным и престижным мероприятием мирового профессионального сообщества виноделов и проводится раз в три года. На этот раз он состоялся в арене La Défense под Парижем.

После победы Томсонс сказал со сцены, что не может в это поверить.

В разговоре с победителем ведущий мероприятия перепутал Латвию с Литвой, а также спросил, есть ли виноградники в родной стране Томсонса, на что тот ответил приглашением насладиться латвийским пивом.

В полуфинале в пятницу, 10 февраля, Томсонс сказал информационному агентству AFP, что вырос в стране без давней культуры виноделия и это было преимуществом.

"У нас нет истории, и наш разум свободнее. В Латинской Америке или классических странах, таких как Испания и Португалия, труднее открыться для мировых вин, потому что они очень гордятся своими", - объяснил Томсонс.

Представитель Франции не вышел в финал соревнований и остался на четвертом месте.

В финале сомелье должны были идентифицировать вина, сопоставить вина с блюдами, найти ошибки в прайс-листе или угадать бутылку по серии картинок.

Но для того, чтобы попасть в финал, участникам пришлось пройти серию более "хипстерских" тестов в полуфинале - к примеру, определить пять безалкогольных напитков со всего мира и составить веганское меню к ним.

Команда Riga Wine & Champagne тоже поздравила Раймонда с победой. 

"Поздравляем нашего друга и соратника Раймонда с уникальным достижением! Мы навсегда на винной карте мира", - говорится в сообщении Riga Wine & Champagne в Twitter.

Напомним, что в 2019 году Раймонд Томсонс занял почетное третье место на чемпионате мира среди сомелье в Антверпене.

Первые соревнования такого рода состоялись еще в 1969 году.

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