Во вторник, 14 февраля, в Латвию вернулся лучший сомелье мира Раймонд Томсонс. Его встретили бурными овациями и шампанским.
Видео ⟩ Раймонд Томсонс выиграл чемпионат мира среди сомелье; в Латвии его встретили овациями
Лучший в мире сомелье Раймонд Томсонс вернулся домой.
— Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) February 14, 2023
Латвиец Раймонд Томсонс выиграл чемпионат мира среди сомелье в Париже в воскресенье, 12 февраля.
В престижном соревновании Томсонс опередил своих коллег Нину Хойгаард Йенсен из Дании, занявшую второе место, и Риз Чой из Гонконга (третье место).
Этот чемпионат является самым представительным и престижным мероприятием мирового профессионального сообщества виноделов и проводится раз в три года. На этот раз он состоялся в арене La Défense под Парижем.
После победы Томсонс сказал со сцены, что не может в это поверить.
В разговоре с победителем ведущий мероприятия перепутал Латвию с Литвой, а также спросил, есть ли виноградники в родной стране Томсонса, на что тот ответил приглашением насладиться латвийским пивом.
В полуфинале в пятницу, 10 февраля, Томсонс сказал информационному агентству AFP, что вырос в стране без давней культуры виноделия и это было преимуществом.
"У нас нет истории, и наш разум свободнее. В Латинской Америке или классических странах, таких как Испания и Португалия, труднее открыться для мировых вин, потому что они очень гордятся своими", - объяснил Томсонс.
Представитель Франции не вышел в финал соревнований и остался на четвертом месте.
В финале сомелье должны были идентифицировать вина, сопоставить вина с блюдами, найти ошибки в прайс-листе или угадать бутылку по серии картинок.
Но для того, чтобы попасть в финал, участникам пришлось пройти серию более "хипстерских" тестов в полуфинале - к примеру, определить пять безалкогольных напитков со всего мира и составить веганское меню к ним.
Команда Riga Wine & Champagne тоже поздравила Раймонда с победой.
"Поздравляем нашего друга и соратника Раймонда с уникальным достижением! Мы навсегда на винной карте мира", - говорится в сообщении Riga Wine & Champagne в Twitter.
Bravo!!! 🚀 Raimonds Tomsons - Pasaules vīnziņu čempions! Sveicam mūsu draugu un cīņu biedru Raimondu un unikālo sasniegumu! Esam pasaules vīna kartē uz visiem laikiem! P.s Ar Čempionu saskandināt nāciet 4. martā Burbuļu parādē! #rigawinechampagne #latvijavar pic.twitter.com/GzEwbOOhHs— Riga Wine & Champagne (@RigaWineChamp) February 12, 2023
Напомним, что в 2019 году Раймонд Томсонс занял почетное третье место на чемпионате мира среди сомелье в Антверпене.
Первые соревнования такого рода состоялись еще в 1969 году.
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