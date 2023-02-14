Латвийцев призывают 24 февраля в знак солидарности с Украиной провести минуту молчания

С таким призывом к народу Латвии обратились президент Эгил Левитс, председатель Сейма Эдвард Смилтенс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Высшие должностные лица отмечают, что 24 февраля прошлого года российские вооруженные силы начали жестокую полномасштабную военную агрессию, которая продолжается уже год.

"Тысячи людей, которые жили обычной, повседневной жизнью - жены и мужья, братья и сестры, родители и дети - погибли в этой бессмысленной войне, развязанной Россией. Тысячи других были депортированы на территорию агрессора. Жизнь миллионов украинцев была разрушена, и они были вынуждены стать беженцами в поисках убежища от зверств российских оккупантов", - говорится в обращении руководства страны.

Высшие должностные лица отмечают, что украинские военные самоотверженно сражаются за свободу и независимость своей страны и "всех нас".

Они смогли удержать позиции против подавляющего превосходства противника, остановив продвижение агрессора, а также нанести мощный ответный удар. Украина платит за это "ужасную, кровавую цену, теряя своих лучших сыновей и дочерей".

Левитс, Смилтенс, Кариньш и Ринкевич подчеркивают, что Латвия поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины до полной победы.

"У тех, кто сражается за свою страну, всегда будет больше решимости и силы, чем у тех, кто вторгается на чужую землю. Победят те, кто борется за право своих детей жить в свободной и демократической стране", - подчеркивается в обращении.