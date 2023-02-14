Дело о фиктивных работниках: KNAB просит привлечь к ответственности восем человек

Дело передано отделу координации борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры. KNAB предлагает привлечь шесть физических лиц за мошенничество в крупном размере, а двух бывших членов правления RTAB - за пособничество мошенничеству. Одно из бывших должностных лиц также обвиняется в подделке документов.

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что шесть фигурантов дела фиктивно были устроены на работу в RTAB и мошенническим путем получали крупные финансовые средства. Расследуемые преступления были совершены в период со 2 апреля 2012 года по 31 января 2019 года. В результате Рижскому самоуправлению был причинен ущерб в размере 280 822 евро.

16 января этого года KNAB выделил данный уголовный процесс из ранее начатого процесса. В бюро агентству LETA не сообщили, связан ли ранее начатый процесс с возможным использованием денег RTAB для предвыборной кампании партии "Согласие", как сообщалось в СМИ.

Ранее сообщалось, что в деле фигурируют три человека.

13 мая 2019 года KNAB провел неотложные уголовно-процессуальные действия, включая более 10 обысков по разным адресам не только в Латвии, но и в Германии, Швеции и Испании. Были задержаны тогдашний член правления RTAB Вита Ермоловича и руководитель бюро RTAB Ингуна Приедите, а позже подозреваемым по делу был признан также тогдашний член правления RTAB Максим Толстой.

В декабре 2020 года Рижская дума объявила о ликвидации RTAB и создании на его базе агентства по привлечению инвестиций и туризму.

RTAB учредили Рижская дума, авиакомпания airBaltic, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов и Латвийская ассоциация турагентов.