Молдова временно закрыла свое воздушное пространство

Это не первый раз, когда Россия пытается сменить власть в Молдове, утверждает президент. Такие попытки уже предпринимались осенью, но благодаря тому, что оперативно вмешались структуры безопасности Молдовы, они окончились неудачно.

"План [России] предусматривает для этого периода диверсии с привлечением военных, которые маскируются под гражданских лиц, чтобы совершить насилие, напасть на государственные учреждения и захватить заложников", - отметила Санду.

С помощью оппозиционных протестов Россия планирует организовать переворот в Молдове и добиться смены власти в Кишиневе, добавила президент.

"В документах, полученных от наших украинских партнеров, указаны аспекты логистики этой разрушающей деятельности. План предусматривает использование иностранных граждан в насильственных действиях. Например, в материалах есть инструкции о въезде в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", - сказала президент.

Структуры безопасности Молдовы работают над тем, чтобы избежать этой провокации и контролировать ситуацию, добавила она.