В Молдове во вторник, 14 февраля, было временно закрыто воздушное пространство, сообщает латвийское общественное СМИ lsm.lv.
Молдова временно закрыла свое воздушное пространство
Национальная авиакомпания страны сообщила о закрытии воздушного пространства в своем аккаунте в Facebook, не называя причины, однако существовала версия, что над территорией Молдовы был замечен российский разведывательный беспилотник и этот шаг был предпринят из соображений безопасности.
Позднее воздушное сообщение было восстановлено. А управление гражданской авиации Молдовы объяснило временно закрытие воздушного пространства.
"Около 12:30 в Минобороны поступила информация о том, что в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный небольшой объект, похожий на метеозонд", – говорится в сообщении.
Поскольку объект было невозможно идентифицировать, а траекторию его полета – рассчитать, было принято решение закрыть небо. Когда Минобороны Молдовы убедилось, что объект не представляет опасность, воздушное пространство было вновь открыто – в 14:46, следует из сообщения.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует в Молдове организовать государственный переворот.
Россия планирует при помощи оппозиционных протестов, а также с привлечением военных и гражданских лиц из России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные учреждения и сменить власть в стране, заявила президент Молдовы.
Это не первый раз, когда Россия пытается сменить власть в Молдове, утверждает президент. Такие попытки уже предпринимались осенью, но благодаря тому, что оперативно вмешались структуры безопасности Молдовы, они окончились неудачно.
"План [России] предусматривает для этого периода диверсии с привлечением военных, которые маскируются под гражданских лиц, чтобы совершить насилие, напасть на государственные учреждения и захватить заложников", - отметила Санду.
С помощью оппозиционных протестов Россия планирует организовать переворот в Молдове и добиться смены власти в Кишиневе, добавила президент.
"В документах, полученных от наших украинских партнеров, указаны аспекты логистики этой разрушающей деятельности. План предусматривает использование иностранных граждан в насильственных действиях. Например, в материалах есть инструкции о въезде в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", - сказала президент.
Структуры безопасности Молдовы работают над тем, чтобы избежать этой провокации и контролировать ситуацию, добавила она.
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