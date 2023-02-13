Россия планирует в Молдове организовать государственный переворот, в понедельник на пресс-брифинге сказала президент Молдовы Майя Санду.
Президент Молдовы: Россия планирует организовать в нашей стране переворот
Россия планирует при помощи оппозиционных протестов, а также с привлечением военных и гражданских лиц из России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные учреждения и сменить власть в стране, заявила президент Молдовы.
Это не первый раз, когда Россия пытается сменить власть в Молдове, утверждает президент. Такие попытки уже предпринимались осенью, но благодаря тому, что оперативно вмешались структуры безопасности Молдовы, они окончились неудачно.
"План [России] предусматривает для этого периода диверсии с привлечением военных, которые маскируются под гражданских лиц, чтобы совершить насилие, напасть на государственные учреждения и захватить заложников", - отметила Санду.
С помощью оппозиционных протестов Россия планирует организовать переворот в Молдове и добиться смены власти в Кишиневе, добавила президент.
"В документах, полученных от наших украинских партнеров, указаны аспекты логистики этой разрушающей деятельности. План предусматривает использование иностранных граждан в насильственных действиях. Например, в материалах есть инструкции о въезде в Молдову граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", - сказала президент.
Структуры безопасности Молдовы работают над тем, чтобы избежать этой провокации и контролировать ситуацию, добавила она.
"При осуществлении этого плана преступники надеются на известные внутренние силы, в том числе преступные группировки, такие как партия "Шор", на некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных структур и людей, которые известны своими связями с [олигархом Владимиром] Плахотняком", - сказала Санду.
Цель этих действий - замена "конституционной и легитимной власти в Кишиневе" на нелегитимную, пророссийскую, "чтобы Россия могла приостановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне с Украиной", - указала президент.
Парламент Молдовы должен в ближайшее время принять законопроекты, которые предоставят Службе информации и безопасности и прокуратуре необходимые инструменты "для более эффективной борьбы с рисками государственной безопасности", отметила Санду.
"Все, кто участвует в таких акциях и кто их защищает, должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнула президент.
Санду посоветовала гражданам быть внимательными и доверять официальной информации, потому что "самая агрессивная форма нападения - это информационное нападение".
"Попытки Кремля развернуть насилие в нашей стране не достигнут успеха. Мы сохраняем спокойствие и верим в Молдову", - заключила Майя Санду.
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