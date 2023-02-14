Генерал США: Россия проиграла "стратегически, оперативно и тактически"

Такое мнение генерал высказал в связи с приближением первой годовщины вторжения России в Украину.

Президент России Владимир Путин "думал, что сможет быстро победить Украину, разрушить альянс НАТО и действовать безнаказанно. Он ошибался", - сказал Милли.

"Украина остается свободной, они остаются независимыми. НАТО и коалиция никогда не были так сильны, а Россия теперь стала глобальным изгоем. Мир до сих пор вдохновляет мужество и стойкость украинцев. Словом, Россия проиграла, проиграла стратегически, оперативно и тактически, и расплачивается на поле боя огромной ценой", - сказал генерал.

Милли и министр обороны США Ллойд Остин находятся в Брюсселе на девятой встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, чтобы обсудить поддержку Украины.

Милли сказал, что международное сообщество будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России до тех пор, пока Путин не прекратит войну, которую он начал.