Подоляк: к Авену нужно относиться очень строго

"Если человек сознательно участвовал в укреплении этого режима и сформировался как бизнесмен из тех ценностей, которые были в окружении Путина, то, конечно, он не поменяется - именно так его и надо оценивать" - сказал Подоляк.

"По Авену нужно идти прямо. Одно дело слова, а другое, что сегодня 79% населения России поддерживают путинскую политику геноцида. В своей основе нынешнее устройство российского государства, в основе которого лежит человеконенавистническая идеология, сформировалось благодаря таким людям, как Авен. Нужно, чтобы люди платили за создание режимов, которые приводят к подобным войнам. Это однозначно!"

Ukrainas prezidenta padomnieks Podoļaks aicina pret Avenu vērsties ar vislielāko stingrību. Te nekāda Helmaņa vīģes lapa, ka pāris reizes paviesojies piefrontes zonā, nelīdzēs #1pret1 — Mārtiņš Kaprāns (@Mkaprans) February 14, 2023

Подоляк также подчеркнул, что Украине удается оставаться на передовой благодаря принципиальной, сплоченной и очень правильной поддержке союзников, в том числе Латвии.

"Оружие - не самоцель. Нам нужно оружие только для того, чтобы поставить Россию на место и спасти жизни наших ребят", - пояснил советник, добавив, что Россия должна проиграть и понести большие потери в живой силе. Только "тогда они действительно будут бояться Украину и Европу".

На вопрос, что он будет делать в первый день после победы Украины, Подоляк признался, что у него много планов, но учитывая, сколько жертв требует война, эти планы кажутся незначительными. "В первый день после победы нам придется много плакать. Слишком высокая цена заплачена".

Pirmajā dienā pēc uzvaras Krievijas sāktajā karā ukraiņiem nāksies ilgi raudāt. Pārāk augsta cena ir samaksāta, raidījumā #1pret1 atzina Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks @Podolyak_M. pic.twitter.com/6cQtvrjQ25 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 14, 2023