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Подоляк: к Авену нужно относиться очень строго

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Подоляк: к Авену нужно относиться очень строго
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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк Фото: GENYA SAVILOV

"Надо понять, как [Петр] Авен стал Авеном, тогда будет понятно, какова его роль в создании нынешнего путинского режима", - заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью программе Латвийского телевидения 1:1.

"Если человек сознательно участвовал в укреплении этого режима и сформировался как бизнесмен из тех ценностей, которые были в окружении Путина, то, конечно, он не поменяется - именно так его и надо оценивать" - сказал Подоляк.

"По Авену нужно идти прямо. Одно дело слова, а другое, что сегодня 79% населения России поддерживают путинскую политику геноцида. В своей основе нынешнее устройство российского государства, в основе которого лежит человеконенавистническая идеология, сформировалось благодаря таким людям, как Авен. Нужно, чтобы люди платили за создание режимов, которые приводят к подобным войнам. Это однозначно!"

Подоляк также подчеркнул, что Украине удается оставаться на передовой благодаря принципиальной, сплоченной и очень правильной поддержке союзников, в том числе Латвии.

"Оружие - не самоцель. Нам нужно оружие только для того, чтобы поставить Россию на место и спасти жизни наших ребят", - пояснил советник, добавив, что Россия должна проиграть и понести большие потери в живой силе. Только "тогда они действительно будут бояться Украину и Европу".

На вопрос, что он будет делать в первый день после победы Украины, Подоляк признался, что у него много планов, но учитывая, сколько жертв требует война, эти планы кажутся незначительными. "В первый день после победы нам придется много плакать. Слишком высокая цена заплачена".

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