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В "Согласии" нет согласия?

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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В "Согласии" нет согласия?
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Константин Чекушин и Андрей Клементьев в эфире "Кто вам платит?"
Константин Чекушин и Андрей Клементьев в эфире "Кто вам платит?" Фото: LETA/TVNET kolāža

Политическая партия "Согласие", несмотря на регулярное заигрывание с латышским электоратом, традиционно считалась очевидным выбором для русскоязычного избирателя. Однако на недавних выборах в Сейм эта политическая сила провалилась. За неудачей на выборах последовал и внутренний раскол. В начале года ряды "Согласия" покинули некоторые давние его сторонники. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем настоящее и будущее партий, боровшихся и борющихся за голоса тех, для кого в Латвии родной язык русский.

Гости эфира:

  • Андрей Клементьев - экс-депутат Сейма, вышел из "Согласия";
  • Константин Чекушин - депутат Рижской думы от "Согласия".

Темы эфира:

  • Чем заняты непереизбранные в Сейм политики?
  • Линия раскола в партии "Согласие" - мнения покинувших и оставшихся;
  • Актуален ли запрос на "русские" партии в Латвии?
  • К каким выборам готовится новая и старая политическая сила?
  • О голосах тех, для кого в Латвии родной язык - русский.

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