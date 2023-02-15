Политическая партия "Согласие", несмотря на регулярное заигрывание с латышским электоратом, традиционно считалась очевидным выбором для русскоязычного избирателя. Однако на недавних выборах в Сейм эта политическая сила провалилась. За неудачей на выборах последовал и внутренний раскол. В начале года ряды "Согласия" покинули некоторые давние его сторонники. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем настоящее и будущее партий, боровшихся и борющихся за голоса тех, для кого в Латвии родной язык русский.
В "Согласии" нет согласия?
В "Согласии" нет согласия?
Гости эфира:
- Андрей Клементьев - экс-депутат Сейма, вышел из "Согласия";
- Константин Чекушин - депутат Рижской думы от "Согласия".
Темы эфира:
- Чем заняты непереизбранные в Сейм политики?
- Линия раскола в партии "Согласие" - мнения покинувших и оставшихся;
- Актуален ли запрос на "русские" партии в Латвии?
- К каким выборам готовится новая и старая политическая сила?
- О голосах тех, для кого в Латвии родной язык - русский.
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