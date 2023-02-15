В "Согласии" нет согласия?

Политическая партия "Согласие", несмотря на регулярное заигрывание с латышским электоратом, традиционно считалась очевидным выбором для русскоязычного избирателя. Однако на недавних выборах в Сейм эта политическая сила провалилась. За неудачей на выборах последовал и внутренний раскол. В начале года ряды "Согласия" покинули некоторые давние его сторонники. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем настоящее и будущее партий, боровшихся и борющихся за голоса тех, для кого в Латвии родной язык русский.