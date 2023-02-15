ГЛАВНОЕ ЗА 15 ФЕВРАЛЯ ⟩ Что происходит с "Согласием", упавшая конструкция моста и eID-карта не будет обязательной

За рубежом:

Во вторник вечером, 14 февраля, во время работ по реконструкции моста произошло обрушение старой конструкции моста. Только чудом удалось избежать катастрофы, сообщает 15min.lt.

Стоны о русофобии, вопли об объединении нацистов всего мира против "гуманной" России, представляющей силы света, ядерные угрозы, издевательство над визитом президента Украины Владимира Зеленского на Запад и позиционирование лидеров западных стран мелочными и отвратительными - весь этот заезженный арсенал идеологических приемов повторился в российских пропагандистских передачах прошлой недели.

Эстонско-латвийская банда наркоторговцев, которая предстала перед судом в Валга, за пару лет сумела развернуть свой незаконный бизнес до таких размеров, что удивился даже опытный прокурор, пишет Rus.Postimees.

В аналитическом центре по обороне Великобритании считают, что война в Украине, вероятно, не закончится в 2023 году и продолжится в следующем.

По предложению Полиции безопасности (КаПо) Департамент полиции и погранохраны признал недействительным вид на жительство (ВНЖ) лица с неопределенным гражданством Сергея Чаулина. Об этом пишет Rus.Postimees.

По информации газеты Die Welt, правительства Дании и Нидерландов пересмотрели решение о предоставлении Украине боевых танков. Финляндия и Швеция также не готовы сделать это до вступления в НАТО.