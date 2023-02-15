Рабочая неделя достигла зенита. А новости продолжают поступать - как местные, так и международные. Обо всем, что произошло в среду, 15 февраля, можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 15 ФЕВРАЛЯ ⟩ Что происходит с "Согласием", упавшая конструкция моста и eID-карта не будет обязательной
Новости Латвии:
Политическая партия "Согласие", несмотря на регулярное заигрывание с латышским электоратом, традиционно считалась очевидным выбором для русскоязычного избирателя. Однако на недавних выборах в Сейм эта политическая сила провалилась. За неудачей на выборах последовал и внутренний раскол. В начале года ряды "Согласия" покинули некоторые давние его сторонники. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем настоящее и будущее партий, боровшихся и борющихся за голоса тех, для кого в Латвии родной язык русский.
Крупнейшее мероприятие в области прав человека в Латвии - Riga Pride - с обширной программой вернется в столицу этим летом с 29 мая по 4 июня, чтобы выступить за инклюзивное и равноправное латвийское общество. Кульминацией недели и центральным событием станет шествие Riga Pride и заключительный концерт, который пройдет 3 июня, сообщили RUS TVNET организаторы мероприятия.
Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений одобрила идею отказаться от 1 мая как даты обязательного получения удостоверения личности, сообщили агентству LETA в комиссии.
Елгавская муниципальная полиция продолжает следить за безопасностью движения в городе и фиксирует водителей транспортных средств, которые неразумно и безрассудно пересекают перекресток, когда горит красный свет.
Комиссия по мандатам, этике и заявлениям Сейма в среду решила отстранить депутата Глорию Гревцову ("За стабильность!") от участия в следующих шести заседаниях парламента за нарушение Кодекса этики депутатов.
Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) принял решение дать правительству время до 15 марта, чтобы Министерство образования и науки (МОН) выполнило забастовочные требования, в противном случае 24 апреля начнется забастовка педагогов, сообщили агентству LETA в LIZDA.
По информации Рижской муниципальной полиции, в прошлом году в Риге из семей был изъят 61 ребенок, а 143 ребенка были переданы в безопасную среду.
Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс принял решение отменить распоряжение предыдущего министра Артура Тома Плешса о приостановке плана развития территории Риги, сообщил Спринджукс на пресс-конференции в среду.
Ситуация на латвийско-белорусской границе по-прежнему вызывает тревогу, и не исключено, что давление нелегальной иммиграции будет усиливаться, следует из прозвучавшего сегодня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.
В начале февраля этого года сотрудники Земгальского участка Рижского регионального управления Государственной полиции задержали трех человек за реализацию наркотических веществ в Риге. Всего в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли более двух килограммов различных наркотических веществ, а также огнестрельное оружие, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и боеприпасы. Задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции.
За рубежом:
Во вторник вечером, 14 февраля, во время работ по реконструкции моста произошло обрушение старой конструкции моста. Только чудом удалось избежать катастрофы, сообщает 15min.lt.
Стоны о русофобии, вопли об объединении нацистов всего мира против "гуманной" России, представляющей силы света, ядерные угрозы, издевательство над визитом президента Украины Владимира Зеленского на Запад и позиционирование лидеров западных стран мелочными и отвратительными - весь этот заезженный арсенал идеологических приемов повторился в российских пропагандистских передачах прошлой недели.
Эстонско-латвийская банда наркоторговцев, которая предстала перед судом в Валга, за пару лет сумела развернуть свой незаконный бизнес до таких размеров, что удивился даже опытный прокурор, пишет Rus.Postimees.
В аналитическом центре по обороне Великобритании считают, что война в Украине, вероятно, не закончится в 2023 году и продолжится в следующем.
По предложению Полиции безопасности (КаПо) Департамент полиции и погранохраны признал недействительным вид на жительство (ВНЖ) лица с неопределенным гражданством Сергея Чаулина. Об этом пишет Rus.Postimees.
По информации газеты Die Welt, правительства Дании и Нидерландов пересмотрели решение о предоставлении Украине боевых танков. Финляндия и Швеция также не готовы сделать это до вступления в НАТО.
Финляндия и Швеция отказались от идеи совместного вступления в НАТО и договорились о том, что Финляндия может присоединиться к альянсу первой, если возникнут соответствующие условия, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на свои источники.
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Неделя моды в Нью-Йорке уже традиционно продемонстрировала пикантный арт-перформанс Black Tape Project. Художник одел обнаженных моделей в черные и блестящие изоленты.
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Во вторник портал Ziedot.lv опубликовал просьбу о сборе средств на лечение актера Латвийского национального театра Мартиньша Эглиенса. В течение нескольких часов необходимые 10 000 евро были собраны.
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