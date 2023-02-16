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На Тейке на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка

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На Тейке на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
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Человек на пешеходном переходе. Иллюстративное фото
Человек на пешеходном переходе. Иллюстративное фото Фото: Alex Linch/Shutterstock

Во вторник, 14 февраля, на Тейке на пешеходном переходе был сбит ребенок. Мальчик пересекал дорогу недалеко от перекрестка улиц Лиелвардес и Бривибас, однако он бежал и не убедился в безопасности, сообщает передача Degpunktā.

Чтобы перейти через улицу Лиелвардес, необходимо пересечь четыре полосы. Десятилетний мальчик шел через дорогу со стороны улицы Таливалжа, а автомобиль Lexus ехал по улице Лиелвардес в сторону Бривибас и мальчика не заметил.

Свидетельница аварии Инга рассказала, что мальчик перелетел через машину.

Инга призывает установить в соответственном месте "лежачего полицейского", так как каждый день дети бегут через дорогу из Тейкской средней школы. Иногда взрослым приходится тормозить на дороге, чтобы не произошло несчастье.

Мальчик встал, дождался отца и указал, что чувствует себя хорошо.

Однако водитель Lexus переживает по поводу произошедшего.

"Ребенок выбежал, я его не увидел. Выбежал, и я, насколько мог, затормозил. Но неприятно, не знаю, как у него дела - отвез в больницу, дал отцу номер телефона, чтобы позвонил.

Это неприятно, впервые в жизни передо мной выскакивает ребенок. Да, мне нужно было остановиться, но я его не видел. Кто знает, что могло произойти", - рассказал водитель.

Ребенок доставлен в больницу, первый осмотр показал, что тяжелых травм он не получил.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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