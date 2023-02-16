Во вторник, 14 февраля, на Тейке на пешеходном переходе был сбит ребенок. Мальчик пересекал дорогу недалеко от перекрестка улиц Лиелвардес и Бривибас, однако он бежал и не убедился в безопасности, сообщает передача Degpunktā.
На Тейке на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
Чтобы перейти через улицу Лиелвардес, необходимо пересечь четыре полосы. Десятилетний мальчик шел через дорогу со стороны улицы Таливалжа, а автомобиль Lexus ехал по улице Лиелвардес в сторону Бривибас и мальчика не заметил.
Свидетельница аварии Инга рассказала, что мальчик перелетел через машину.
Инга призывает установить в соответственном месте "лежачего полицейского", так как каждый день дети бегут через дорогу из Тейкской средней школы. Иногда взрослым приходится тормозить на дороге, чтобы не произошло несчастье.
Мальчик встал, дождался отца и указал, что чувствует себя хорошо.
Однако водитель Lexus переживает по поводу произошедшего.
"Ребенок выбежал, я его не увидел. Выбежал, и я, насколько мог, затормозил. Но неприятно, не знаю, как у него дела - отвез в больницу, дал отцу номер телефона, чтобы позвонил.
Это неприятно, впервые в жизни передо мной выскакивает ребенок. Да, мне нужно было остановиться, но я его не видел. Кто знает, что могло произойти", - рассказал водитель.
Ребенок доставлен в больницу, первый осмотр показал, что тяжелых травм он не получил.
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