На металлолом сдадут люксовый Boeing 747, совершивший всего 16 полетов

Самолет, изначально принадлежавший гражданину Саудовской Аравии, почти 10 лет находился в международном аэропорту EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg.

Там его планировалось оборудовать роскошным интерьером, однако сделано этого не было, и после того, как не удалось найти нового покупателя, самолет в конце концов был доставлен в штат Аризона - на авиационный двор Pinal Airpark.

Это была самая современная модель Boeing 747 из когда-либо производившихся. Первый полет она осуществила в 2010 году, однако самолету не удалось достичь коммерческих достижений, так как он модель была дорога в эксплуатации.

Этот конкретный самолет был предусмотрен для правительства Саудовской Аравии и наследного принца Султана бин Абдель Азиза Аль Сауда, однако он скончался в 2011 году, всего за несколько месяцев до запланированного приобретения.

Самолет с обязательным кодом регистрации N458BJ впервые полетел на испытание в мае 2012 года, а официально был доставлен в июне 2012 года.