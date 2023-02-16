Новый Boeing 747, переделанный в частный VIP-самолет, будет сдан на металлолом всего после 16 полетов общей продолжительностью 30 часов, сообщает CNN.
На металлолом сдадут люксовый Boeing 747, совершивший всего 16 полетов
Самолет, изначально принадлежавший гражданину Саудовской Аравии, почти 10 лет находился в международном аэропорту EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg.
Там его планировалось оборудовать роскошным интерьером, однако сделано этого не было, и после того, как не удалось найти нового покупателя, самолет в конце концов был доставлен в штат Аризона - на авиационный двор Pinal Airpark.
Это была самая современная модель Boeing 747 из когда-либо производившихся. Первый полет она осуществила в 2010 году, однако самолету не удалось достичь коммерческих достижений, так как он модель была дорога в эксплуатации.
Этот конкретный самолет был предусмотрен для правительства Саудовской Аравии и наследного принца Султана бин Абдель Азиза Аль Сауда, однако он скончался в 2011 году, всего за несколько месяцев до запланированного приобретения.
Самолет с обязательным кодом регистрации N458BJ впервые полетел на испытание в мае 2012 года, а официально был доставлен в июне 2012 года.
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