Из-за пожара, произошедшего вчера в Улброке, временно закрыты Сиротский суд, почтовое отделение и агентство Saimnieks, сообщили в краевом самоуправлении.
В Улброке из-за произошедшего пожара закрыта часть учреждений
В Улброке из-за произошедшего пожара закрыта часть учреждений
Учреждения, офисы которых расположены по адресу: Улброка, ул. Института, 30, временно прекратили очное обслуживание клиентов. Услуги Сиротского суда можно получить в Гаркалнской волости, Ропажской волости и в городе Вангажи.
Почтовое отделение на улице Института также закрыто на неопределенный срок. Сегодня и завтра почта будет доставляться из почтового отделения в Цекуле, причем с опозданием. Клиенты смогут забрать свои посылки в Цекуле.
В среду вечером в социальном многоквартирном доме в Улброке произошел пожар, в результате которого погиб один человек, а 20 удалось спасти.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!