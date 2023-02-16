В Улброке из-за произошедшего пожара закрыта часть учреждений

Учреждения, офисы которых расположены по адресу: Улброка, ул. Института, 30, временно прекратили очное обслуживание клиентов. Услуги Сиротского суда можно получить в Гаркалнской волости, Ропажской волости и в городе Вангажи.

Почтовое отделение на улице Института также закрыто на неопределенный срок. Сегодня и завтра почта будет доставляться из почтового отделения в Цекуле, причем с опозданием. Клиенты смогут забрать свои посылки в Цекуле.

В среду вечером в социальном многоквартирном доме в Улброке произошел пожар, в результате которого погиб один человек, а 20 удалось спасти.